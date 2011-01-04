-SCHWARZENEGGER VALİLİĞİ DEVRETTİ LOS ANGELES (A.A) - 03.01.2011 - ABD'de 2 Kasımda yapılan ara seçimlerde Demokratların eline geçen valiliklerden biri olan Kaliforniya valiliği resmen Arnold Schwarzenegger'den Jerry Brown'a geçti. Brown, ABD'nin en kalabalık hem de en zengin eyaleti olan, ancak ekonomik krizden ve bütçe sorunlarından en ağır etkilenen Kaliforniya'da 1975-1983 arasında valilik yapmıştı. O dönemde tarihin ''en genç Kaliforniya Valisi'' olan 72 yaşındaki Brown, Sacramento'daki törende İncil'e el basarak resmen görevine başladı. ''Gerçekçilik, güven ve dürüstlükle birlikte çalışmalıyız'' diyen Brown, ''Haftaya sunacağım bütçe acılı olacak. Bu, zor zamanlar için zorlu bir bütçe olacak. Ama bu yaşta buraya gerçeği inkar etmek ya da vakit harcamak için gelmedim'' diye konuştu. Cumhuriyetçi Arnold Schwarzenegger ise şimdilik gelecekte neler yapmayı planladığını açıklamadı.