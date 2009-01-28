Schwab: Türkiye krizden güçlenerek çıkar

Türkiye bölgenin lider ülkesi

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Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab, Türkiye’nin geçmişte önemli yapısal reformlar uyguladığını, bu nedenle güçlenmiş olarak çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nun kurucusu ve başkanı Klaus Schwab, Türkiye’nin yaşanan küresel krizden daha güçlenmiş olarak çıkma olasılığının yüksek olduğunu söyledi. Schwab, Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in konuşmasıyla resmen başlayan ve ana teması "Kriz Sonrası Dünyasının Biçimlendirilmesi" olan Davos Zirvesi’nde Türkiye ile ilgili olumlu mesajlar verdi. Türkiye’nin geçmişte önemli yapısal reformlar uyguladığına dikkat çeken Schwab, "Bu nedenle Türkiye ekonomisinin krizden güçlenerek çıkma ihtimali çok yüksek. Elbette krizden kurtulmak için küresel işbirliği şart" dedi.Şu anda hala krizin sebeplerini analiz etmeye ve kısa vadeli etkilerini azaltmaya çalışılan bir dönemde bulunulduğunu belirten Schwab, ayrıca kriz sonrası dünyanın şekillendirilmesi gerektiğini kaydetti.Schwab, küresel krizin çözümünün küresel işbirliğinden geçtiğini de vurgulayarak, bu fırsatı kullanarak, daha sağlam, daha sürdürülebilir koşulların olduğu bir ekonomi dünyası yaratılabileceğini söyledi.Schwab, Türkiye’nin bölgesinin lider ülkesi olduğunu da belirtti. Schwab, Türkiye’nin sadece ekonomide değil ayrıca diplomaside de başarılı olduğunu kaydetti.Türkiye’nin laik ve müslüman bir ülke olarak, hem batıyla hem de doğuyla ilişkiler kurabildiğini, jeostratejik açıdan da bir köprü durumunda olduğunu kaydeden Schwab, bu nitelikleri ile etkin bir ülke olduğunu ifade etti.Türkiye’nin, Avrupa ile Asya arasındaki enerji ve ticaret rotası üzerinde olduğunu belirten Schwab, bölgesindeki ülkeler ile çok sağlıklı ilişkiler kurabildiğini vurguladı.Türkiye’nin sadece Ortadoğu’da değil, Kafkasya İstikrar ve İşbirliği Platformunu da kurarak, Kafkasların istikrarına da katkıda bulunduğunu belirten Schwab, "Batı dünyası hem Ortadoğu’da hem de Kafkasya’da Türkiye’nin etkinliğini net şekilde gördü. Türkiye, bulunduğu coğrafi konum nedeniyle enerji politikaları açısından da önemli bir ülke" diye konuştu.Schwab, 1 Şubat’a kadar sürecek olan ve ’son 40 yılın en önemli ekonomik zirvesi’ olarak nitelendirilen 39’uncu Dünya Ekonomik Forumu’nda yaptığı açıklamada, kriz sonrası dünyanın şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Şu anda hala krizin sebeplerini analiz etmeye ve kısa vadeli etkilerini azaltmaya çalışılan bir dönemden geçiyoruz" dedi. Schwab, "Bu krizi her şeyin sonu olarak görmemek gerekiyor. Bu bir fırsat olarak kullanılırsa kriz sonrası küresel ekonomi yeniden şekillendirilebilir. Krizin çözümü küresel işbirliğinden geçiyor" diye konuştu. Davos’ta bu yıl ilk gerçek küresel krizi tartışacaklarının altını çizen Schwab, forumda öncelikle krizden nasıl çıkılacağı ve krizinden ardından dünya ekonomisinin nasıl şekillendirileceği konularının ele alınacağını anlattı.