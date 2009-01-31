Schwab: Erdoğan’ı yeniden davet edeceğiz

Davos Forumu Başkanı Klaus Schwab, Gazze panelinde yaşanan gerginlikten ötürü büyük rahatsızlık duyduğunu belirterek, Başbakan Tayyip Erdoğan’ı önümüzdeki yıl Davos’a yeniden davet edeceklerini açıkladı.



Dünya Ekonomik Forumu Başkanı Klaus Schwab, Başbakan Erdoğan’ın gelecek yılki Davos Zirvesi’ne katılmasını “dört gözle beklediğini” ifade ederek, “Bu sefer aynı rahatsızlıkların olmaması için özel bir ilgi göstereceğiz” dedi.



Schwab, Davos’ta katıldığı bir kokteylde yaptığı açıklamada, Türkiye’yi ve Türkleri çok sevdiğini, Başbakan Erdoğan’a da saygı duyduğunu söyledi. Schwab, Erdoğan’ın, “Gazze ve Ortadoğu barışı için çok önemli bir barış yapıcı” olduğunu ifade etti.



Yaşanan olayın Türkiye ile İsrail ilişkilerine olumsuz bir etki yapmadığını ve yapmayacağını belirten Schwab, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu kaydetti.



Oturumda yaşananları “rahatsızlık verici” diye nitelendiren Schwab, gelecek yılki zirvede böyle bir oturum yönetimi sorununun oluşmaması için özel gayret göstereceklerini söyledi.



Gazze’deki olayların kaygı verici olduğunu dile getiren Schwab, burada olaylara uluslararası kamuoyunun da dikkatle izlemesi gerektiğini ifade etti.



1972 yılından bu yana eşiyle birlikte düzenli olarak Türkiye’yi ziyaret ettiklerini belirten Schwab, önümüzdeki günlerde de yine iki haftalık bir ziyaret için Türkiye’ye geleceklerini söyledi.



Schwab, Türkiye’nin Dünya Ekonomik Forumu toplantılarının en etkin katılımcılarından biri olduğunun da altını çizdi.