-SCHUSTER:''KALİTE EKSİKLİĞİMİZ VAR'' İSTANBUL (A.A) - 08.11.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Kasımpaşa karşısında arzu etmedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Schuster, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, içinde çok şey bulunduran bir mücadeleye çıktıklarını belirterek, ''Son dakikaya kadar heyecanını korudu. Ancak bizim işimize yaramayacak sonuç çıktı. Beraberliği asla istemiyorduk. Özellikle perşembe günü gösterdiğimiz eforun acısını çektik. Uzayan maçın son dakikalarına doğru eksiklerimiz çıktı. İlk amacımız golü erken bulup rahatlamaktı. Ancak bunu başaramadık. Maçın son anlarında canlanmamız lazımdı. Bu da yeterli olmadı'' diye konuştu. Özellikle atağa çıktıkları anda birebir oyunlarda sıkıntı çektiklerini kaydeden Alman teknik adam, ''Kalite eksikliğimiz var. Ligin son sırasındaki takıma karşı değil, hangi takım olursa olsun birebirlerde sıkıntı yaşıyoruz'' dedi. Takımın hala istediği seviyede olmadığını ifade eden Schuster, çözüm konusundaki soruyu ise ''Hiçbir fikrim yok'' diye yanıtladı. -''AUERİLO'YU RİSKE ETMEK İSTEMEDİK''- Maçın ikinci yarısında sahada yer almayan Aurelio'nun devre arasında rahatsızlık hissettiğini anlatan Schuster, bu nedenle ikinci yarıda bu oyuncuyu riske etmek istemediklerini dile getirdi. Auerilo'nun devre arasında fiziki sorunları olduğuna dikkat çeken siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, ''İlk yarının sonunda devre arasında şikayeti oldu. Rahatsızlık hissetti. Biz de riske etmek istemedik'' dedi. -''HAKEMLER BİZE SAYGISIZLIK YAPIYOR''- Bernd Schuster, sezon boyunca hakem yönetimlerinden rahatsızlık duyduklarını vurgulayarak, hakemlerin kendilerine saygısızlık yaptığını öne sürdü. Penaltı pozisyonu ve lehlerine verilmeyen gole ilişkin soru üzerine Alman çalıştırıcı, şunları söyledi: ''Beni en çok rahatsız eden hakemlerin saygısı olmaması. Bunu tek maç için söylemiyorum. Bütün maçlarda özellikle hep rakip takım lehine çalınan düdükler oluyor. Bu çok büyük saygısızlık. Bunu sadece çok uzun zamandır içimize atıyorduk. Savaşmaya çalışıyorduk. Çok büyük saygısızlık bu. Ben bunu başka yerde görmedim.'' -GUTİ: ''TARAFTARIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM''- Karşılaşmanın son dakikasında Beşiktaş adına bir penaltı vuruşundan faydalanamayan Guti, çok üzüntülü olduğunu söyledi. Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, ''Herkes çok üzüldü, ben daha çok üzüldüm. Penaltı vuruşunu yaparken kendimi çok iyi hissediyordum. Bir maçın son dakikasında böyle bir şans geldiğinde, bunu kaçırmamanız gerekir. Taraftarımızdan özür diliyorum'' ifadelerini kullandı.. Beşiktaşlı futbolcu Holosko ise zor ve yorucu bir karşılaşma oynadıklarını belirterek, ''Kapalı savunmayla oynayan bir takıma karşıydık. Quaresma'nın attığı gol ofsayt değildi'' dedi. Taraftarların bazı oyunculara toleranslı davranıp, bazılarına tepkili olması konusunda ise Slovak futbolcu, ''Oyundan bana karşı tepki olduğunu farketmedim. Taraftarlardan tepki oluyor. Taraftar tepkilerinde haklı. Hücum oyuncusunun gol atmasını bekliyorlar. Tepkilerin farkındayım. Değiştirmek için çalışıyoruz. Beşiktaş'a ilk geldiğimde istediğimi yapıyordum. Ama şu anda her şey tersine döndü. Beşiktaş'a ilk geldiğimde hücumun uç noktasında oynuyordum. Takımda yer bulduğum için mutluyum. Sadece mevki değişikliği değil, aynı zamanda sakatlıklar da yaşadım'' diye konuştu. Beşiktaş'ın beraberlik golünü atan İsmail ise gol bulamadıkları için rakibin direnç kazandığını ifade ederek, ''Rakibin 1-0 öne geçmesi büyük takımlar için önemli değil. Değiştirmek için tüm hamleleri yaptık. Kazanamadığımız için üzgünüz'' dedi.