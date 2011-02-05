-SCHUSTER'İN CEZASI 2 MAÇA İNDİ İSTANBUL (A.A) - 05.02.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster'in 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi. Olağanüstü toplanan kurul, Beşiktaş Kulübü'nün, Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) verdiği cezalara yaptığı itirazı görüştü. Kurul, Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster'e, Yayın Talimatı'nın 22. maddesi ve FDT'nın 45/1. maddesi uyarınca verilen ihtar cezası, Akreditasyon Talimatı'nın 6. maddesinin f fıkrası ve FDT'nın 45/1. maddesi uyarınca 5 bin TL para cezasının onanmasına, FDT'nın 40/2. maddesi uyarınca verilen 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezasının ise (Tanju Güvendiren, Suat Sarı ve Yener Ünver'in cezaların aynen onanması şeklinde karşı oylarıyla) 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş cezası şeklinde değiştirilerek oyçokluğuyla onanmasına karar verdi. Tahkim Kurulu ayrıca, PFDK tarafından Beşiktaş Kulübü'ne verilen toplam 67 bin 500 TL para cezasına, antrenör Manuel Ruiz Perez'e verilen ihtar cezasına ve futbolcusu Mehmet Aurelio'ya verilen 2 resmi müsabakadan men cezasına yapılan itirazların ise oybirliğiyle reddini kararlaştırdı.