Schuster'i sadece bir kişi uğurladı

T24

Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Bernd Schuster, eşi ve kızıyla birlikte Türkiye'den ayrıldı. Geçtiğimiz hafta yönetime istifasını veren Alman teknik adam, THY'nin tarifeli uçağıyla saat 08:15'te Madrid'e gitti.Sabah saatlerinde ailesiyle birlikte Atatürk Havalimanı'na gelen Bernd Schuster, kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Alman hoca gazetecilere "No camera, no photo" diyerek sinirli hareketleriyle dikkat çekti. 'Fazla bagaj' nedeniyle ekstra ücret ödemek zorunda kalan Alman teknik adam Schuster'i sadece tercümanı uğurladı.