Schuster'de arzular şelale

Bernd Schuster’in prensip anlaşmasına vardığı G.Saray’a Hollandalı golcü Ruud van Nistelrooy’u önerdiği ortaya çıktı.





Önümüzdeki sezonun için şimdiden kolları sıvayan G.Saray’da yönetim, ünlü Alman teknik adam Ottmar Hitzfeld’den gelen olumsuz yanıt üzerine Bernd Schuster’de karar kıldı. Real Madrid’den ayrılan Alman hocanın prensip anlaşmasına vardığı G.Saray’a Hollandalı golcü Ruud van Nistelrooy’u önerdiği ortaya çıktı.



Hürriyet gazetesinin hbaerine göre; G.Saray Futbol Komitesi, teklif götürdüğü Ottmar Hitzfeld’in "Eşim rahatsız. Tedavisini yurt dışında sürdüremeyiz. Onu yalnız bırakamam" sözleri üzerine 1 ay önce görüşüp söz aldıkları Bernd Schuster’le anlaşmaya vardı. Resmi imza için gün sayan Alman çalıştırıcı, Galatasaray Yönetimi’nin karşısına sürpriz bir teklifle çıktı.



Türkiye’de başarılı olur



Schuster’in etkili bir santrfor arayan sarı kırmızılılara, "G.Saray’ı iki haftadır takip ediyorum. Gol sıkıntısı olduğunu gözlemledim. Real’den öğrencim Nistelrooy’u alırsanız bu sorun çözülür. Türkiye’de başarılı olacağına kuşkum yok" dediği öğrenildi.



Real Madrid’le 1 yıllık daha sözleşmesi olan 33 yaşındaki ünlü golcü, geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu erken kapatmıştı. G.Saraylı yöneticilerin önümüzdeki günlerde İspanya’ya giderek Nistelrooy’un transferi için Real Madrid’li yetkililerle masaya oturmaları bekleniyor.



Sağ kanada iki takviye



Geçtiğimiz hafta, İspanya’nın Marca Gazetesi’ne "Türkiye’nin en büyük kulüplerinden birinden teklif aldım ve tereddüt etmeden kabul ettim" diyen Bernd Schuster’in G.Saray için transfer stratejisini şimdiden belirlediği öğrenildi. Yurt dışında bulunan G.Saray Futbol Şube Sorumlusu Haldun Üstünel’le birkaç gün içinde bir araya gelmesi beklenen Alman teknik adamın, öncelikli olarak biri sağbek, diğeri sağaçık olmak üzere iki takviyenin yapılmasını isteyeceği ifade edildi.



NiSTELROOY KİMDİR?



ADI: Ruud van Nistelrooy



ÜLKESİ: Hollanda



DOĞUM TARİHİ: 01.07.1976



BOYU: 1.88 m.



Kilosu 80



OYNADIĞI TAKIMLAR: Den Bosch, Heerenveen,



PSV Eindhoven, Manchester United,



Real Madrid





