-SCHUSTER'DA SAHADAN ŞİKAYETÇİ OLDU İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster de BJK İnönü Stadı'nın zemininden şikayetçi oldu. Schuster, Finlandiya'nın HJK Helsinki ekibiyle yaptıkları maçta zeminin iyi olmadığını söyledi. Alman çalıştırıcı, Vikingur ve Viktoria Plzen maçlarının ardından kısa sürede zeminin kötü olmasını anlayamadığını ifade ederek, ''Viktoria ve Plzen maçlarında daha iyi saha vardı. Burada olmadığımız süre içinde zeminin bu hale nasıl geldiğini anlamadım. Oynadığımız maçta da saha şartları oyunumuza engel oldu. Top yapmayı seven bir takımız. Umuyorum İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile yapacağımız maça kadar saha şartları biraz daha iyileşir ve istediğimiz duruma gelir'' dedi. Ligde ilk maçların her takım için zor geçtiğini kaydeden Schuster, Beşiktaş, Bursaspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin birbirleriyle mücadelesi olacağını ve her takımın diğerinin hatasını bekleyeceğini dile getirdi.