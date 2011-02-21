Schuster'a yol gözüktü!

T24 - Tüm kredisini tüketen tecrübeli teknik adamın yerine alternatif arayışına başlayan başkan Demirören ve kurmayları, D.Kiev maçından sonra radikal kararlar alacak.



Beklenen oldu, teknik direktör Bernd Schuster’le artık yol ayrımına geldi. Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına erken havlu atan takımın UEFA Avrupa Ligi’ne de veda etme aşamasına gelmesi üzerine duruma daha fazla seyirci kalamayan siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör arayışlarına başladı.. Sezon başı ve devre arası yapılan milyonlarca Euro’luk transferlere rağmen her hafta daha da kötüye gidilmesi üzerine sabrı taşan yönetim, Alman hocanın tazminatını verip yollayacak.





İNADIYLA BIKTIRDI



Kadro tercihleri, futbolcularla olan iletişimi, sert çıkışları ve inatçılığı yüzünden yönetimle sık sık ters düşen Schuster, F.Bahçe derbisinden alınan 4-2 mağlubiyetle kredisini tamamen tüketti. Taraftarların da artık yoğun şekilde eleştirdiği Alman hoca Beşiktaş’ın bu kötü gidişindeki tek sorumlu olarak gösterildi ve bu durum yönetiminde de artık gözardı edemeyeceği bir hal aldı.

Konuyla ilgili olarak hafta içi olağanüstü bir toplantı gerçekleştirip durum değerlendirmesi yapacak olan başkan Yıldırım Demirören, bu kritik zirveden çıkacak olan kararı Schuster’e iletecek. Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi’ndeki Kiev karşılaşmasının Alman teknik adamın son sınavı olarak görülürken, buradan sürpriz bir sonuç çıkmazsa, siyah-beyazlılar en geç ligin 24. haftasındaki Trabzonspor karşılaşmasına yeni hocasıyla çıkacak.



Toplantıda takım içindeki disiplin sorununun da masaya yatırılacağı öğrenilirken, özellikle derbide Kartal’ı yakan Matteo Ferrari’ye tarihi bir ceza gelmesi bekleniyor.





Taraftarlar öfkeli



Bir grup taraftar karşılaşma sonu yenilginin sorumlusu olarak gösterilen teknik direktör Bernd Schuster ve Matteo Ferrari’yi protesto etmek için Ümraniye Tesisleri’ne koşsa da hedefteki bu ikili stattan direkt olarak evlerinin yolunu tutmuştu bile.





