-SCHUSTER:"PORTO BİZDEN DAHA İYİ OYNADI" İSTANBUL (A.A) - 21.10.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernhard Schuster, Porto'nun kendilerinden daha iyi oynayarak maçı kazandığını söyledi. Schuster, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Porto'nun zaten grubun favorisi olduğunu daha önce söylediğini dile getirerek, "Porto bizden iyi oynadı. Bu maçın skoruyla, grup liderliğini ve iyi takım olduğunu bir bakıma konfirme etti. Maçın başında golü bulup rahatlamak için çok şansımız oldu. Ama bunları değerlendiremedik" dedi. Bu pozisyonların arkasından gol yediklerini belirten Alman teknik adam, şöyle konuştu: "İkinci yarıya iyi başladıktan sonra bir gol daha kalemizde gördük. Bundan sonra biz skoru kovalamaya başladık. Rakibin bitirici oyuncuları var. Hulk da çok iyi oynadı. Yine de takımım elinden geleni yaptı ama Porto bizden daha iyiydi." Schuster, takımın eksik olduğunun hatırlatılması üzerine de, "Guti, Quaresma, Aurelio ve Ferrari olsaydı ne olurdu bilemiyorum. Belki biraz daha fazla pozisyona girebilirdik. Ama onların deplasmandaki maçta bizle olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Maçta hatalar yapan Hakan'ın performansının nasıl yükseltilebileceğinin sorulması üzerine Schuster, "Hakan'ın yeterince şans bulduğunu düşünüyorum, bu konuda nasıl bir iyileşme yapabileceğimizi düşüneceğiz" yanıtını verdi -"ÇOK FARKLI ŞEYLER DENEYECEĞİZ"- Alınan bu skora rağmen oyuncuların mücadelesinden memnun olduğunu kaydeden Schuster, "Önümüzdeki dönemde çok farklı şeyler deneyeceğiz. İçinde olduğumuz durumu biliyoruz. Benim çok sevindiğim şey, hiç bir zaman maçı bırakmıyorlar. Hep istekli oynuyorlar. Biz şu anda çok zorluklar yaşıyoruz. Ama oyuncularımız hiçbir zaman boyun eğmiyorlar. İlerideki dönemde daha iyi olmak için çalışacağız" diye konuştu. Alman çalıştırıcı, bir soru üzerine Guti ve Quaresma'nın olmamasını problem olarak görmediğini dile getirerek, şunları söyledi: "Ama her teknik adam onlar gibi oyuncuların olmasını hep ister. Onlar fark yaratan oyuncular. Bugün de sahada fark yaratan oyuncu Hulk'tu. Biz Manisaspor ve Trabzonspor maçlarında kaybetmeyi hak etmedik. Bu maçlarda devamlı iyi şeyler yaptık ama sonucu getiremedik. Bizim eksiğimiz gol atamamak. Attıysak da son dakikalarda atıyoruz. Bu da yetmiyor." Bu maçı artık unutmak zorunda olduklarını kaydeden Schuster, "Bir maç kaybedildikten sonra bunu düşünmenin anlamı yok. Porto'ya kazanmaya gideceğiz ve elimizden geleni yapacağız. Ondan sonra da iki maçımız var. Avrupa'da şu anda işler bizim için iyi. Kalan maçlarımızda da kazanmak ve üst tura yükselmek için çalışacağız" dedi. -BOAS'IN AÇIKLAMALARI- Porto'nun genç teknik direktörü Andre Villas Boas ise Beşiktaş'ın maçın başında kendilerine zorluk yaşattığını, ancak toparlanıp iyi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Boas, golü bulunca rahatladıklarını kaydederek, "Beşiktaş, bizim hatalarımız nedeniyle maça iyi başladı. Ancak oyuna konsantre olup hakimiyeti elimize aldık. İkinci yarı 10 kişi kalmaktan dolayı zorlandık ve kontratağa yöneldik. Çok kaliteli oyuncularımızla fark yaratıp maçı kazandık ve iyi bir galibiyet elde ettik." Beşiktaş'ın kişisel hatalarla goller yediğinin hatırlatılması üzerine Boas, "Öncelikle hiçbir takım mükemmel değildir. Bazı kişisel hatalar olabilir. Bazen takım olarak da hata yapılabilir. Beşiktaş maça egemen olduğu zaman bir gol yedi. Oyuncularımız verilen taktikleri iyi uyguladı ve kazandık. Futbol kaotik bir oyundur ve bu hatalar futbolun doğasında var" şeklinde konuştu. Boas, maçta oyuncularının kendilerini aştığını ve böyle zorlu bir statta galibiyet alıp 9 puana ulaştıklarını belirterek, "Büyük bir ihtimalle gruptan çıkmayı başardık" dedi. Porto'daki maçta kazanmayı hedefleyen bir kadroyla sahaya çıkacaklarını anlatan Boas, en kısa sürede 2. tura çıkmayı hedeflediklerini dile getirdi. Beşiktaş taraftarının çok özel olduğunu belirten Boas, "Rakip takımlar için böyle atmosferler zordur. Beşiktaş taraftarının eşsiz olduğunu gördük. Atmosferi çok beğendim" diyerek sözlerini tamamladı.