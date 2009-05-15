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Spor

Schuster Wolfsburg yolunda

Galatasaray'ın da gündeminde yer alan, teknik direktör Bernd Schuster’in Wolsburg ile anlaştığı iddia edildi.

15 Mayıs 2009 03:00


Galatasaray'ın da gündeminde yer alan, teknik direktör Bernd Schuster’in Wolsburg ile anlaştığı iddia edildi.

Felix Magath'ın Wolsburg'dan ayrılarak Schalke 04’e transfer olmasının ardından Wolsburg yönetimi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Bernd Schuster ile ilgilendiğini açıkladı.

Schuster'in yanı sıra Van basten, Laudrup ve Basel takımını çalıştıran Christian Gross ile de ilgilenen Wolsburg'da ismi öne çıkan isim ise Bernd Schuster.

İlk teklif götürdükleri Schuster ile büyük ölçüde anlaştıklarını açıklayan Wolfsburg'un, herhangi bir problem çıkması halinde diğer teknik direktörlere yöneleceği iddia edilirken; Wolfsburg yönetimi, teknik adam Schuster ile önümüzdeki günlerde kontrat imzalayacaklarını dile getirdi.

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