Schuster Villa'yı istiyor

Real Madrid bugün; hafta ortasında kontratını uzatmasına rağmen Villa İçin Valencia’ya son bir teklif sunmaya hazırlanıyor.



Marca gazetesinde yayınlanan habere göre Schsuster başkanı Calderon’dan Villa’yı almasını istedi. Real Madrid 48 milyon avro civarındaki bir parayı Valencia’ya önermesi ve Valencia’nın bu teklife sıcak bakması bekleniyor. Çünkü Valencia’nın finansal problemler yaşadığını artık sağır sultan bile duydu. Ancak Valencia yönetimi taraftar tepkilerinden çekiniyor.



Villa ise Real Madid’e gitmek istemediğini 6 yıllık bir kontrata imza atarak gösterdi. Fakat İspanyol basınına göre henüz her şey bitmiş değil.



