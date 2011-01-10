-SCHUSTER: TÜRK FUTBOLUNUN ONURUNU KURTARDIK BERLİN (A.A) - 10.01.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, uluslararası alanda sadece Beşiktaş'ın mücadele ettiğini ve Türk futbolunun onurunu kurtardıklarını belirtti. Schuster, Alman spor dergisi Kicker'e verdiği röportajında, ''Uluslararası düzeyde neyi başarabilirsiniz?'' şeklindeki bir soruya karşılık, ''Diğer Türk kulüplerinin tümü elendi, sadece Beşiktaş tur atladı. Bu bizi gururlandırıyor. Türk futbolunun onurunu kurtardık. Şimdi Dynamo Kiev ile karşılaşacağız. Bu iyi sonuçlandırılabilecek bir görev'' diye konuştu. Beşiktaş ile bu sezon puan cetvelinin ortalarında yer almalarının sebebinin sorulması üzerine de Schuster, sakatlıkların olduğunu ancak bunun bir özür olamayacağını ifade ederek, Avrupa Ligi'nde Porto'ya karşı oynayabilecek mevcut oyuncu sayısının 12 olduğunu, bu kadar zor durumu kariyerinde bugüne kadar yaşamadığını kaydetti. Takıma yeni katılan Hugo Almeida'nın, takımda çok sayıda Portekizli ve İspanyol oyuncu olması nedeniyle takıma alışmasının kolay olacağını kaydeden Schuster, kadroda çok fazla Latin oyuncunun bulunduğunun hatırlatılması üzerine de, ''Beşiktaş'ta son zamanlarda bir çok ülkeden oyuncu vardı. Bunu beğenmiyordum. Bu kadar fazla farklı mentalite iyi olmazdı. Bundan dolayı çok az ülkeden oyunculara odaklanılmasını istiyorum. Şimdi, Quaresma, Almeida, Simao ve Manuel Fernandes ile bir paket oluşturduk. Bu çok daha iyi'' şeklinde konuştu. Tecrübeli Alman teknik adam, ''Türkiye'de teknik direktörler çabuk değişebiliyor. Bu sezonun dışında da bir plan yapıyor musunuz?'' şeklindeki bir soruya karşılık da, ''Haklısınız, burada teknik direktör değişimi çabuk oluyor. Ancak Beşiktaş'ta bana zaman verileceğini hissediyorum'' diye yanıt verdi. Bu sezon şampiyon olmanın zor olduğunu ifade eden Schuster, puan farkının çok büyük olduğunu, uluslararası turnuvalara katılmak için gerekli olan bir sıralamayı hedeflediklerini kaydetti. Teknik direktörlerin ve oyuncuların Türk ligine alışmasının zor olduğunu da belirten Schuster, Türkiye'de Orta Avrupa'dan daha farklı ve savunma ağırlıklı bir futbol oynandığını söyledi. Bu tarzı meslektaşı Christoph Daum'un getirdiğini ve Türkiye'deki futbolu şekillendirdiğini ifade eden Schuster, Bursa'nın bu şekilde şampiyon olduğunu, Trabzonspor'un da bu şekilde oynadığını ve şu an lider konumda olduğunu kaydetti. Almanya Milli Takımı oyuncuları Mesut Özil ile Sami Khedira'nın Real Madrid'e transferine de değinen ''sarışın melek'' lakaplı Schuster, Real Madrid'in sözkonusu mevkilerde oyuncuya ihtiyacı olmadığı düşünüldüğü için önce bu transferden şüphe duyulduğunu belirterek ancak bu 2 Alman oyuncunun takıma uyum sağladıklarını sözlerine ekledi.