Schuster: Türk futbolu çok çirkin

T24 - Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Bernd Schuster, şike skandalıyla çalkalanan Türk futboluyla ilgili sert sözler söyledi. Türk futbolunu sevmediğini ifade eden Schuster, "Orada çok çirkin bir futbol var" dedi.



Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Bernd Schuster, El Digital Madrid gazetesine röportaj verdi.



Teknik direktör Schuster, Türk futboluyla ilgili çok ağır itamlarda bulundu.



Milliyet gazetesinin haberine göre; Bernd Schuster, İspanya'da iş bulamadığı için son çare olarak Türkiye'den gelen teklifi değerlendirmek zorunda kaldığını söyledi.



Türkiye’deki futbola bir türlü adapte olamadığını da itiraf eden Schuster, İspanya'da Türkiye Ligi'nin hiç yayınlanmadığını, bu nedenle de tanıma imkanı bulamadığını ifade etti. Oysa Canal Plus Televizyonu, iki dönem Türkiye Süper Ligi'nin yayın haklarını satın almış ve maçları naklen vermişti.



Türk futbolunu hiç sevmediğini ve ısınamadığını belirten Schuster, "Çok çirkin bir futbol var. Buna bir de Türk lisanını ekleyince, futboldan birşey anlamıyorsunuz" dedi.



Alman teknik diröktör Schuster, İspanyol futbolcu Guti'nin kıskanıldığına da dikkat çekerek, "İnsanlar onu hep eleştiriyordu, ben ise ona sahip çıktım. Yaşı 30'un üzerine gelse bile, sizi şaşırtan hareketler yapabiliyor. O da bana yeter. Futbolseverler bunları görmeyip, özel hayatını ön plana çıkarıyordu" dedi.