-SCHUSTER: TAKIMIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Vikingur karşısında takımının performansından memnun olduğunu bildirdi. Schuster, Vikingur maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmanın tamamını domine ettiklerini belirterek, ''Bu beni mutlu etti. Daha fazla gol atabilirdik, penaltı kaçırdık, son vuruşlarda bazen iyi olamadık. Ama sahada önemli şeyler gördüm. Takımın bugünkü performansından memnunum'' diye konuştu. Bugün sahaya hücum ağırlıklı bir kadroyla çıktıklarının belirtilip, bunun diğer maçlarda da böyle mi olacağına yönelik bir soruya Schuster, ''5'li forvet bugüne bağlıydı. Rakibin kalesine yakın oynayacağını biliyorduk. Bu nedenle böyle bir kadroyla çıktık. Ancak ligde de olabildiğince kalemizden uzakta oynamaya çalışacağız'' yanıtını verdi. -GUTİ KONUSU- Guti'yi takımda nerede oynatacağı sorusu üzerine de Schuster, ''Guti'yi çok kişi tanıyor. Hücuma dönük orta saha oyuncusu. Çok kaliteli bir oyuncu ve son pasları çok iyi. Sürpriz paslar atabiliyor. Takıma gelirse tabi ki ona bir yer bulacağız'' dedi. Alman teknik adam, Delgado'nun takımdan gönderileceği spekülasyonlarının yapıldığının hatırlatılması üzerine de ''Delgado'nun performansından memnunum. Bugün biraz geriye dönük oynadı. Benim istediğim şeyleri yapabiliyor. Çok kaliteli futbolcu ve açıkçası beni ilgilendiren taraf da bu'' ifadelerini kullandı. -NİHAT: ''SEYİRCİ DE KEYİF ALDI''- Vikingur karşısında 2 gol atan ve sezona iyi bir başlangıç yapan Nihat Kahveci ise sahaya çıktıkları andan itibaren statta muhteşem bir atmosfer olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Bizim hedefimiz güzel futbol oynamaktı. Daha 3 haftadır idman yapıyoruz. Fizik olarak henüz iyi durumda değiliz ama ne yapabileceğimiz hakkında güzel şeyler gösterdik. 3-0 güzel bir skor. Gol yememek çok önemliydi. Seyirci de oynanan oyundan keyif aldı.'' -QUARESMA VE GUTİ- Quaresma ve Guti ile ilgili bir soruyu da Nihat Kahveci, ''Guti transferi henüz net bitmediği için bu konuda konuşmayalım. Yalnız 14 sene Real Madrid'de forma giymiş olması ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu zaten ortaya koyuyor. Quaresma da çok kaliteli bir oyuncu. Bize neler verebileceğini gösterdi. Gelenlere kapımız açık. Ne kadar kaliteli futbolcu gelirse iyi olur. Rekabet ortamı ne kadar artarsa bu Beşiktaş'ın yararınadır'' diye yanıt verdi.