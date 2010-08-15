-SCHUSTER: SEZONUN İLK MAÇINI DOMİNE ETTİĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİM İZMİR (A.A) - 15.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk maçında deplasmanda Bucaspor'u 1-0 yenen Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Bernd Schuster, ''Sezonun ilk maçını domine ettiğimizi söyleyebilirim'' dedi. Schuster, maçtan sonra yaptığı açıklamada, zor bir maç oynayacaklarını bildiklerini belirterek, ''Zor bir takımla karşılaştık. Bucaspor'un hem Süper Lig'e yeni çıkması hem İzmir'in tek takımı olması hem de futbolcularının yeni olması nedeniyle maçın zor geçeceğini biliyorduk. Ancak sezonun ilk maçını domine ettiğimizi söyleyebilirim. Yeterli şartları yerine getirdik. Kazananın biz olmamız gerekiyordu. Bunu başardık, mutluyuz'' diye konuştu. Saha şartlarının kendileri için uygun olmadığını kaydeden Schuster, ''Top zeminde takılıyordu. Top oynama şansımız yoktu. Futbolcularım söylediğim şeylere yavaş yavaş alışıyor. Bir ikisinin alışması yeterli değil. Günler geçtikçe daha iyi olacağız'' dedi. Schuster, şampiyon olmak için kendilerini göstermeleri gerektiğini, ligi daha iyi tanımaya başladığını belirterek, ''Daha fazla maç izlemem lazım. Türkiye'de sadece Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenip şampiyon olamazsınız. Bu maçları da kazanmanız lazım. Biz de maç maç giderek hepsine gereken önemi vereceğiz'' diye konuştu. Takım Kaptanı İbrahim Üzülmez de maçta zaman zaman iyi futbol ortaya koyamadıklarını belirterek, ''Ancak arzulu ve istekli bir futbol ortaya koyduk. Galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz'' dedi.