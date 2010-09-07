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Spor

SCHUSTER RÖTARA TAKILDI İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 01:41

-SCHUSTER RÖTARA TAKILDI İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - Beşiktaş Futbol Takımı, 3 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.  Teknik direktör Bernhard Schuster ve yardımcı antrenör Manolo Ruiz'in, uçaklarının rötarlı gelmesi sebebiyle idmana geç katıldıkları bildirildi. Basına kapalı olarak BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanın yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtilirken, antrenmana, milli takımlarda bulunan Nihat Kahveci, İsmail Köybaşı, Cenk Gönen, Mehmet Aurelio, İbrahim Toraman, Quaresma, Holosko, Necip Uysal ve Ekrem Dağ'ın yanı sıra tedavisine devam edilen Tomas Sivok'un da katılmadığı kaydedildi. Fatih Tekke'nin, salonda çalıştığı, Rıdvan Şimşek'in ise takımla birlikte ısınma çalışmalarına katıldığı ve 5'e 2 pas çalışmasında yer aldığı ifade edildi.  Yardımcı antrenör Tayfur Havutçu yönetimindeki idmanda, futbolcuların 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarım sahada maç yaptığı belirtildi.  Siyah-Beyazlılar, Ankaragücü maçının hazırlıklarını yarın sabah ve akşam yapacağı çift idmanla sürdürecek. Sabah 10.00'daki antrenmanın yarım saatlik bölümü basına açık olacak.

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