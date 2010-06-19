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Spor

Schuster, Raul'u mu istiyor?

Bernd Schuster, İspanyol radyosuna yaptığı açıklamada, ''Bir golcüye ihtiyacımız var, ama Raul Türkiye'ye gelir mi bilmem'' dedi.

19 Haziran 2010 03:00

T24 - Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Bernd Schuster, İspanyol radyosu Onda Cero'ya yaptığı açıklamada, ''Bir golcüye ihtiyacımız var, ama Raul Türkiye'ye gelir mi bilmem'' dedi.


Schuster, İspanyol spor gazeteleri Marca ve As'da yayınlanan, Real Madrid'den Raul ve Guti'nin Beşiktaş'a gidebileceği iddialarına yanıt verdi. Alman teknik direktör, ''Bir golcüye ihtiyacımız var. Geçen sezon toplam 45 gol atmışız. En büyük golcümüz de toplamda 13 gol atmış. Bir forvet oyuncusu bizim için iyi olur, ama Raul Türkiye'ye gelir mi bilmem'' diye konuştu.


Öte yandan Real Madrid'in emektar golcüsü Raul, sakatlıktan yeni çıkarken, İspanyol basınına yaptığı açıklamada, geleceğiyle ilgili kararını tatil dönüşünde vereceğini söyledi. İspanyol basınında yer alan yorumlarda Real Madrid'in yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun, Raul'ün 1 yıl daha takımda kalmasına sıcak baktığı ve tecrübeli futbolcuyu yardımcısı olarak dahi takımda kullanabileceği ileri sürüldü.


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