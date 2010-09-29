-SCHUSTER: RAKİBİMİZİ CİDDİYE ALIYORUZ VİYANA (A.A) - 29.09.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın karşılaşacakları rakipleri Rapid Wien'i ciddiye aldıklarını söyledi. Schuster, maçın oynanacağı Ernst Happel Stadı'nda Brezilyalı futbolcu Bobo ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş olarak rakiplerini her zaman ciddiye aldıklarının altını çizerek, ''Seyirci çokluğu da onlarda olduğu için zorlu bir maç olacak. Bu grupta herkesin şansı var. Porto favori ve diğer takımlar da gruptan çıkmak için aynı şansa sahipler'' diye konuştu. Beşiktaş olarak henüz oturmuş bir futbol ortaya koyamadıklarını anlatan Schuster, ''Hala arayış içerisindeyiz. Kadromuzu oturtmamız lazım'' derken yarınki karşılaşmada kadroda yine değişiklik yapacağını söyledi. Guti ve Ferrari'nin iyileştiğini belirten Alman teknik adam,''Yarın çok önemli bir maçımız var. Bu maç iyi tamamlanırsa gruptaki şansımız artacak. Çok fazla olmasa bile kadroda değişiklik olacak'' şeklinde konuştu. -''TAKIMIMDAN MEMNUNUM''- Schuster, takımının bugüne kadar yaptıklarından memnun olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: ''Yaklaşık 3 aydır bu takımla birlikteyiz. Gelişmelerden memnunum. Türkiye'deki rakiplerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Bursaspor gibi takımlar aynı takım ve düzenle oynuyor. İlerlemelerden memnunum ama zamana ve maç oynamaya ihtiyacımız var.'' İdeal Beşiktaş'ın ne zaman oluşacağı sorusuna Schuster, şöyle yanıt verdi: ''İdeal Beşiktaş, o gün sahaya çıkan Beşiktaş'tır. Her maça kazanmak için çıkarım. O gün çıkardığım takım da sahaya kazanmak için çıkacaktır. Yarın ve pazar günkü maçlar fiziki açıdan yüksek karşılaşmalar. İkisinde de aynı futbolcuları oynatırsam sıkıntı yaşayabiliriz. Elimde geniş bir kadro var ve bunun avantajından yararlanacağım.''