-SCHUSTER: PASİF BİR TAKIMA KARŞI OYNADIK İSTANBUL (A.A) - 30.01.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un bugün kendilerine karşı pasif oynadığını ve hata yapmalarını beklediğini söyledi. Schuster, 2-1 kaybettikleri maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, ''Bugün maçın başından itibaren çok pasif bir takıma karşı mücadele ettik. Bizim hatalarımızı bekleyen, bunlardan yararlanmak isteyen bir takım vardı. 20-25 dakika rakibe pozisyon vermedik. Mehmet'in atılması ve üzerine gelen birkaç negatif olaydan maçı kaybettik. Maçı kazanmamız gerekiyordu ama olmadı'' diye konuştu. Hakemin kendisini atmasıyla ilgili bir soruya Schuster, ''İlk kez atılmadım. 4. hakemin söylediği doğru değil. Hakeme küfür ettiğimizi söyledi. Ben sonuçta Türkçe kelime bilmiyorum ve bunu yapmam mümkün değil. Sanırım 4. hakem yanıldı. Yan hakeme itirazlarımız oldu ama Türkçe kelime bilmiyorum ve küfür etmedim'' ifadelerini kullandı.