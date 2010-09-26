-SCHUSTER: OYUNCULARIMDAN MEMNUNUM İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, takımının Medical Park Antalyaspor karşısındaki hırsı ve kazanma arzusundan memnun kaldığını söyledi. Schuster, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, bugün iyi çalıştıklarını ve iyi işler yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: ''Maçın sonucu son dakikada belli olmamalıydı. Skoru daha önce bulmalıydık. Anlamadığım şekilde bir gol yedik. Her şeye rağmen oyuncularımın hırsından ve arzusundan memnunum. Benim istediğim Beşiktaş böyle bir Beşiktaş. Bu hırsı ve isteği istiyorum. Sonuna kadar maçı bırakmadık ve son dakikalarda gelen golle galip geldik.'' Takım olarak çok iyi oynadıklarını ve maçı daha farklı da kazanabileceklerini anlatan Alman çalıştırıcı, Guti'nin yokluğu ile ilgili bir soruya da ''Guti'den bir tane var, iki-üç tane yok. Ama önemli olan sahaya çıkanların çalışmasıdır. Onlar da çok iyi çalıştılar'' diye yanıt verdi. Kaleci Hakan ile ilgili bir soru üzerine de Schuster, ''Hakan birinci kalecimiz. Sakat olduğunda Cenk'e çok iş düştü ve iyi işler yaptı. İki iyi kaleciniz var ve ikisine de güven vermelisiniz. Şu dönem içinde Hakan'ı öne koyabilirim. Rüştü de şu anda iyi durumda. Elimizde 3 iyi kalecimiz var ve duruma göre iki kaleciyi kadroya alabiliyoruz'' ifadelerini kullandı. Schuster, Alman futbolcu Hilbert ile ilgili bir soruyu da ''Hilbert, biraz adaptasyon sıkıntısı yaşadı. Ancak şu anda iyi adapte oldu. Bugün iyi şeyler yaptı. Yediğimiz golde şanssızdı'' diye yanıtladı. UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien ile oynayacakları karşılaşmada Guti ve Ekrem'in oynayıp oynayamayacağı sorusu üzerine de Schuster, ''Guti oynayabilir, ama Ekrem'i zannetmiyorum. Guti bugün oynasa çok büyük bir risk alabilirdik, ama perşembe oynayacak'' dedi. Schuster, vatandaşı Ernst ile ilgili bir soruya da ''Fabian tipik bir Alman, öyle bir ciğeri var ki, sanki hiç benzini bitmeyecekmiş gibi oynuyor'' diye yanıt verdi.