-SCHUSTER NEFES ALDI İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Mersin İdmanyurdu karşısında ilk golü atmanın önemli olduğunu ve bunu başararak sonuca gittiklerini söyledi. Alman teknik adam, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, bütün oyuncuların varını yoğunu ortaya koyması gerektiğini bildiğini belirterek, ''İlk golü atmak önemliydi. Gol geç geldi. Arkasından bizi rahatlatacak goller geldi. Mersin İdmanyurdu iyi maç çıkardı. Bize zorluklar yaşattı'' dedi. Schuster, bir basın mensubunun, ''Bugün hava şartları da düşünülürse 180 dakika ölçüsünde bir maç oldu. Yarın buna göre bir antrenman programı değişikliği yapılabilir mi'' şeklindeki sorusunu, ''Sen rahat uyuyabilirsin. 30 yıldır futbolun içindeyim. Yarın ne yapacağımı çok iyi biliyorum'' diye yanıtladı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, Guti, Yusuf ve Fatih konusunda ise ''Onlar için bu maçın iyi bir başlangıç olduğunu düşündüm. Yusuf'un uzun süre oynamaması, Fatih ve Guti'nin ise yeni yeni oynaması nedeniyle bu maçın iyi yükleme olacağını düşündüm. Üçünün de fizik olarak yüklemeye ihtiyaçları var. Oynayarak kendilerini geliştirecekler. Durumlarını iyi gördüm'' diye konuştu. Quaresma konusundaki soruyu yanıtlayan Schuster, ''Henüz onu görmedim. Geldiğini bilmiyorum. Sizden öğrendim. Bu konuda yorum yapmayacağım'' dedi. Alman çalıştırıcı, maçın 90 dakikada bitmesini istediğini vurgulayarak, ''Ancak hem bizim hem de rakip oyuncular bunu istemedi. 120 dakika oynamak istediler. Golü bulmakta zorlandık'' dedi. Beşiktaşlı taraftarların kendisine destek vermesi konusunda ise Schuster, şunları söyledi: ''Beşiktaş seyircisi inanılmaz. Büyük haz duyuyorum. Elimde olsa her zaman kendi saha ve seyircimiz önünde oynamak isterim. Onlardan büyük destek alıyoruz. Ben bu takım için varımı yoğumu ortaya koyuyorum. Kaybetmek istemiyorum. Seyirci de bu istek ve arzumu görüyor. Takım kötü dönemden geçiyor. Biz de bunun farkındayız. İleriki dönemlerde daha iyi olacağız. Yarıştığımız kulvarlarda ne kadar iyi olduğumuzu tekrar göstereceğiz.'' -QUARESMA İSTANBUL'A GELDİ- Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, ülkesindeki tedavisinin ardından İstanbul'a geldi. Portekizli oyuncunun yarın hastanede kontrolden geçeceği ve bu kontrollerin ardından durumunun netlik kazanacağı bildirildi. -SAĞLAM: ''10 KİŞİ KALMAK ZORLADI''- Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Nurullah Sağlam ise Beşiktaş gibi topu iyi kullanan takım karşısında 10 kişi kalmanın kendilerini zorladığını söyledi. Sağlam, eksik kalmaları sonrası Beşiktaş'ın bu avantajı kullandığını vurgulayarak, ''İlk golü bulan takım zorluğun büyük bölümünü çözmüş oldu. Sonuçta maç 3 farklı bitti'' dedi.