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Spor

Schuster, Mourinho'yu kızdırdı MADRİD (A.A)

31 Ocak 2012 14:39

-Schuster, Mourinho'yu kızdırdı MADRİD (A.A) - 31.01.2012 - Şenhan Bolelli - Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bernd Schuster'in, bir radyoya verdiği demeçte Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'yu eleştirmesi polemik konusu oldu.  Schuster, Barcelona'ya karşı oynanan Kral Kupası çeyrek final ilk maçında Mourinho'nun sahaya sürdüğü ilk 11'i ''yabanilik'' diye tanımlayıp, ''Aşağı yukarı hepimiz bunun bir yabanilik olduğunda hem fikirdik. Saygıda kusur olmasın ama yabanilik mi vahşilik mi dersiniz, her ne derseniz deyin. İnanılmaz birşeydi. Orada neler olduğunu, teknik direktörün bu takımı çıkartırken kafasında neler geçtiğini kimse bilmiyor'' dedi.  Alman teknik direktör, Mourinho'nun uzun zamandır oynamayan bir futbolcuyu (Carvalho) oynatıp, Pepe'yi orta sahaya çekmesini ''garip'' diye yorumlayıp, ''Barça'yı eleme zamanıydı. Yazık oldu çünkü rövanşta bire bir oynama yeteneğine sahip bir takım gördük. Böyle bir kadroya sahip olup bundan daha azını yapamazsın'' ifadelerini kullandı. Schuster ayrıca, ''Real Madrid ligde şampiyon olabilir ama Barcelona'yı yenmeksizin'' şeklinde konuştu. Bu arada Schuster'e cevap Mourinho'nun sözcüsü Elaido Parames'den geldi. ''Mourinho'nun sözcüsü olarak değil bir futbol adamı olarak cevap veriyorum'' diye internetteki bir sosyal paylaşım sitesinden mesaj atan Pamares, Schuster'in Beşiktaş'taki dönemine atıfta bulunarak, ''Yabanilik, Türkiye'ye giderek insanları kandırmak, antremanlara eksik çıkmak ve kovulduğunda mutluluktan havaya uçmaktır'' yorumunu yaptı.

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