-SCHUSTER: MAÇI KAZANMAYA GELDİK PRAG (A.A) - 28.07.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çek Cumhuriyeti'nin Viktoria Plzen takımıyla yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Schuster, maçın oynanacağı Letna Stadı'nda düzenlendiği basın toplantısında, Çek Cumhuriyeti'ne maçı kazanmak için geldiklerini belirterek, ''Daha da ötesi ikinci maç için iyi bir avantaj yakalamaya geldik. Kendi oyuncularımı görmem için bu iyi bir fırsat olacak. Rakibimizin bizi zorlayacağını biliyorum'' dedi. Alman çalıştırıcı Beşiktaş taraftarlarının da yarın yanlarında olacağını ve onların desteklerini arkalarında hissedeceklerini belirtti.vurgulayan Alman çalıştırıcı, ''Son iki maçımıza baktığınızda sistem Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, Viktoria Plzen gibi bir takımla karşılaşacakları için de mutlu olduğunu söyledi. Schuster, şöyle konuştu: ''Vikingur son karşılaşmak isteyeceğim bir takım olurdu. Katkı sağlayacak bir seri değildi. Ancak bitirmemiz gereken bir görevdi. Viktoria Plzen gibi bir takımla oynayacağım için mutluyum. Bizi daha zorlayacak bir takım. Kendimizi görmemiz için daha büyük bir şans olduğunu düşünüyorum.'' Takımın daha iyiye gittiğini kaydeden Bernd Schuster, 3 hafta içinde daha da iyi olacaklarına inandığını dile getirdi. Avrupa ve Türkiye'de hedeflerinin olduğunu hatırlatan Schuster, ''Önce UEFA Kupası var. İlk etabı sorunsuzca geçmek istiyoruz. 3 hafta içinde Türkiye ligi başlayacak. Formda olmamız lazım. 3 hafta içinde daha iyi olacağımızı söyleyebilirim'' dedi. Kadroda yer verdiği Slovak futbolcu Filip Holosko'yu görmek istediğini kaydeden Alman teknik adam, ''Görülmeye değer bir oyuncu. Ayrıca Guti geldi. Bu oyuncuların katılımıyla birlikte kısa sürede iyi yere geleceğimizi düşünüyorum'' diye konuştu. Schuster, takımda gidecek veya kalacak oyuncuların belli olmamasının negatif bir etki yaratıp yaratmadığı yönündeki soruyu ise ''Beni ve takımı şu ana kadar etkileyen bir şey olmadı. Biz bunu düşünmüyoruz. Şu an tek düşüncemiz yarınki maçı kazanmak'' şeklinde yanıtladı. Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Tomas Sivok ise yarınki maçtan galibiyetle dönmeye çalışacaklarını söyledi. Sivok, yarın kendilerini kolay bir maçın beklemediğinin farkında olduklarına dikkati çekerek, ''Rakibimizi çok iyi tanıyorum. Oyuncularından yarısından fazlasını ve teknik direktörlerini biliyorum. Yarın yüzde yüz performans ortaya koymamız gerektiğini biliyoruz. Galibiyetle dönmeye çalışacağız'' dedi. Geçmiş dönemlerde burada oynadığı ve stadın soyunma odalarını özleyip özlemediği yönündeki soruyu ise Çek oyuncu, ''Bu sefer misafir takımın soyunma odasına geldim. Sparta Prag (B) takımında oynarken, burada çok hazırlık yapmışlığım var'' diye yanıtladı.