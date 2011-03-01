-SCHUSTER: KÖTÜ GİDİŞE SON VERDİK ANTALYA (A.A) - 28.02.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, takımın güven kazanması açısından önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Schuster, düzenlediği basın toplantısında, bulundukları konum itibariyle zor bir maç oynadıklarını söyledi. Takımın moralinin yükselmesi açısından galibiyet için çok çalışmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını ifade eden Schuster, buldukları pozisyonları gole çevirdiklerini ve galibiyeti hak eden taraf olduklarını dile getirdi. Antalyaspor'un duran toplardan pozisyonlar bulduğunu hatırlatan Schuster, ''Galibiyeti ihtiyacımız vardı. Sahadaki her futbolcum elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Aldığımız galibiyet ile kötü gidişe son verdik. Kupa maçı öncesi takımın güven kazanması için önemli bir maçtı'' dedi. Schuster, perşembe günü Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacakları maçı da önemsediklerini söyledi. Kupa maçında da sahaya önemli bir kadro ile çıkacağını kaydeden Schuster, uzun süredir oynamayan oyuncularına da kupa maçında şans vereceğini anlattı. Gazetecilerin ''Almeida hayal kırıklığı yarattı mı?'' şeklindeki sorusuna Schuster, ''Almeida'ya zaman verilmesi gerekiyor. Gol attıkça kendine gelecektir. Gol atamamamın stresini yaşıyor. Çok fazla şey yapmak istiyor ama gol atamayınca üzerinde baskı oluşuyor. Önümüzdeki maçlarla birlikte kendini geliştireceğini umuyorum'' yanıtını verdi. Siyah-beyazlı Guti, galip gelmenin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Bu maçla galibiyet serisini başlatmak istediklerini anlatan Guti, ''Gol attığım için çok mutluyum. Son 3 maçtır kaptandım ama galip gelememiştik. Bugün kaptan olarak ilk galibiyetimi aldığım için ayrıca mutluyum'' dedi. Uzun bir aradan sonra galip geldikleri için mutlu olduğunu ifade eden Hilbert ise oyuna yedek başlamanın Schuster'in tercihi olduğunu ve saygı duyduğunu vurguladı. -MEDİCAL PARK ANTALYASPOR CEPHESİ- Medical Park Antalyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, kendi evlerinde mağlup oldukları için üzgün olduğunu belirtti. Ligde 5 haftanın ardından kazanmak için sahaya çıktıklarını söyleyen Özdilek, şöyle konuştu: ''Karşılaşmada kırılma noktalarını rakip kırmıyor. Hakemlerle ilgili 'Konuşmayayım' diyorum. Ama çok hakem hataları oluyor. Beşiktaş'ın attığı ilk gol net bir şekilde ofsayt. Benim hakemlerle ilgili yorum yapmam da bir şey ifade etmiyor. Her hafta hakemlerle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Bu çocukların emeklerine yazık. Hakemlerin verdikleri kararlara saygı duyuyoruz ama insanlar artık bu konuda bilgilensin. Ciddi anlamda üzülüyoruz ve sıkıntı yaşıyoruz.'' Ligin en önemli takımlarından birisine karşı gol yedikten sonra geri dönmenin çok zor olduğunu belirten Özdilek, ''Hakem hatası iki tarafı da etkiliyor'' diye konuştu. Önlerinde 11 hafta bulunduğunu anlatan Özdilek, ligi ilk 10 içerisinde bitireceklerini ifade etti. Kırmızı-beyazlı Deniz Barış ise hakem hatalarından yakınarak, büyük takımlara karşı hakemlerin karar vermekte zorlandıklarını vurguladı. Son haftalarda iyi oynamalarına rağmen puan alamadıklarını söyleyen Uğur İnceman ise kötü gidişata Kasımpaşa maçıyla son vermek istediklerini vurguladı.