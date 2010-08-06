-SCHUSTER: KIRMIZI KARTTAN SONRA MAÇ LEHİMİZE DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, maçın 11'e 11 olduğu dönemde dengede gittiğini, kırmızı kartla birlikte oyunun kendi lehlerine döndüğünü söyledi. Schuster, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, zor bir maç olacağını beklediklerini belirterek, ''Öyle de oldu. Çok kaliteli ve çok tecrübesi olan bir takıma karşı oynadık. İyi oynuyorlar. Gollerle beraber maçı domine ettik. Eksiğe rağmen, 9 kişiyle bile atak düşünen bir takım gördük'' dedi. Kısa sürede belli bir seviyeye geldiklerini kaydeden Alman çalıştırıcı, takımının daha iyisini yapabileceğini bildiğini ve kısa sürede daha da iyi olmak istediklerini ifade etti. Schuster, iki takımın da aynı sayıda olduğu dönemde Bobo'ya fazla topun gelmediğini ve bu sıkıntıyı gidermek için bir transfer düşünüp düşünmediği yönündeki soruyu ise ''Bobo'ya top gelmemesi nedeniyle transfer yapacak değiliz. Bazı şeyleri daha iyi yapmaya çalışıyoruz. Daha da iyi olacağız. Yapamadığımız şeylerden dolayı transfer gerçekleştirmemiz söz konusu değil'' diye yanıtladı. -İBRAHİM TORAMAN'IN DURUMU- Bernd Schuster, ilk yarıda sakatlanan ve ikinci yarıya çıkamayan İbrahim Toraman konusunda ise şunları söyledi: ''Son iki günde yaşadığımız talihsizler var. Sivok'un uzun süre olmamasının ardından İbrahim Toraman'ın sakatlığı ortaya çıktı. Sakatlığının ne kadar ciddi olduğunu bilmiyorum. İkinci yarıya devam edemedi. Beklentim, İbrahim Toraman'ın önümüzdeki maçta sahada olmasıdır. Ayrıca Ferrari ve Zapotocny ile oynuyoruz. İbrahim Toraman'ın durumunu görmemiz lazım. Ona göre önümüze bakacağız.'' Schuster, yayıncı kuruluşa canlı yayında yaptığı açıklamada ise akıllı oynadıkları maçta rakibi kızdırdıklarını belirterek, ''Biraz da şansımız yaver gitti. Keşke biraz daha güzel bir oyun sergileseydik. Takım gelişme yolunda. Biraz sabra ihtiyacımız var, zamanla takım oturacak. Haftaya Süper Lig başlayacak, biraz erken bizim için ama biz temel olarak oyun çatımıza eriştik. Ama daha zamana ihtiyacımız var'' dedi. Maçları kazanmanın kendilerine moral verdiğini kaydeden Alman çalıştırıcı, ''Böylece diğer maçlara farklı bir şekilde çıkıyorsunuz'' derken, şu andaki eksiklerini ise ''Takım halinde koşmak, hareket etmek ve birbirini görmek, hem topla hem beden dili olarak'' diye açıkladı. Schuster, inanılmaz bir taraftara sahip olduklarını vurgulayarak, ''Takıma, (taraftarların pozitif gücünü kullanın, bu gücü hissedin ve buna göre oynayın) dedim, ona göre de oynadılar'' ifadesini kullandı. Beşiktaş'ın kaptanı İbrahim Üzülmez ise saha içinde herkesin istekli olduğunu, ancak oyun olarak eksiklerinin bulunduğunu belirterek, ''Yeni hocamızla öncelikle saha içinde disiplinliyiz. İstek olarak üst seviyedeyiz. Hocamız sahada her şeyimizi vermemizi istiyor. Hocamızın antrenmanlarda gösterdiklerini saha içinde tam olarak uygulayamıyoruz. Zaman zaman uyum sorunu yaşayan arkadaşlarımız var. Ama bunları da gidereceğimize inanıyorum'' dedi. Holosko ise Schuster'e kendisini oynattığı için teşekkür ederken, ''Dünya kupasında çok fazla şans bulamadım. Bugün ilk 11 başladım, performansımdan çok memnun değilim, ama gol attığım için mutluyum. Forvet oynadığımda kendimi daha başarılı buluyorum'' diye konuştu. Öte yandan, ilk yarıda sol diz içi yan bağlarından sakatlanan İbrahim Toroman'ın hastanede MR'ının çekildiği ve durumunun yarın kesinlik kazanacağı öğrenildi. -VRBA: ''KENDİ ELİMİZLE VERDİK''- Viktoria Plzen Teknik Direktörü Pavel Vrba ise Beşiktaş karşısında yaptıkları basit hatalardan yakındı. Vrba, maçın kendileri açısından kötü geçtiğini belirterek, ''Maçı kendi elimizle verdik. Beşiktaş'a pozisyon vermemiştik. İki net pozisyonumuz vardı. Değerlendirmemiz gerekirdi. Sonrasında gereksiz kırmızı kart gördük'' dedi. Yaptıkları hataların ardından Beşiktaş'ın gol bulduğunu ve daha baskın oynamaya başladığını vurgulayan Çek çalıştırıcı, ''İlk golden sonra da şansımız vardı, ama ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık. Limbersky'nin kırmızı kart görmesiyle oyunun kontrolünü Beşiktaş'a verdik. Gollerden sonra yapacağımız bir şey yoktu. Maalesef aynı hataları sık sık yapıyoruz. İlk maçta da basit bir pozisyonu penaltı olarak verdik'' diye konuştu. Pavel Vrba, 10 kişi kaldıkları dönemde şanslarının olduğunu öne sürerek, ''10 kişi kalsaydık rakibimizle başa çıkabilirdik. İkinci kırmızı kartın gelmesinden sonra ben de inancımı kaybettim'' dedi. Pavey Vrba, Beşiktaşlı taraftarların takımlarına olan destekleri ve kendi futbolcularını alkışlamaları konusundaki soruyu ise ''Tribünlerin elbette etkisi vardır. Böyle bir taraftara karşı oynamak ev sahibi takım için ciddi bir etki yapabiliyor. Bir, hatta iki oyuncu fazla oynuyor etkisi yaratabiliyorlar. Ben de etkilendiğimi söyleyebilirim'' diye yanıtladı.