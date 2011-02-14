-SCHUSTER: KAYBETMEYİ BEKLEMİYORDUK ANKARA (A.A) - 13.02.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster de maç sonrasındaki açıklamasında, kaybetmeyi beklemedikleri bir maç oynadıklarını söyledi. Kendilerinin galibiyeti daha çok isteyen takım olduklarını vurgulayan Schuster, şöyle devam etti: ''Kaybetmeyi beklemediğimiz ve kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maçtı. Biz daha çok isteyen bir takımdık. Gol atamadığımız için sıkıntı yaşadık ve bu nedenle de kazanamadık. Avrupa'da oynadığımız takımlar Ankaragücü gibi değil, ofansif oynuyorlar. Türkiye'de 10 tane defans oyuncusuyla sahaya çıkan takımlara karşı mücadele ediyoruz. Bu problem oluyor. Mazaret bulmuyoruz. Kendimizden sorumluyuz. Hakem yada rakip değil, gol atamadık ve bu nedenle de kazanamadık.'' -ANKARAGÜCÜ CEPHESİ- Ankaragücü Kulübü Başkanı Ahmet Gökçek ise seyircisiz oynadıkları 3 maçı da kazandıklarını belirterek, taraftarların bundan ders çıkarması gerektiğini söyledi. Beşiktaş maçı sonrasında açıklamalarda bulunan Gökçek, ''Ankaragücü taraftarı destek olunca çok büyük bir güç. Biz de bu güç yüzünden bu görevi almak istedik. Ama son haftalardaki olumsuz tezahürat bizi kötü etkiledi. Seyircisiz oynadığımız 3 maçı da kazandık. Bundan ders çıkarmalıyız. Demekki birlik olunca, Ankaragücü'nün yenemeyeceği takım yok'' diye konuştu. Spor Toto Süper Lig'de sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yenen Ankaragücü'nde, yardımcı antrenör Levent Şahin, bu galibiyetin çıkışlarının başlangıcı olacağını söyledi. Karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısına katılan Şahin, planlarını galibiyet üzerine kurduklarını ifade ederek, ''Maç öncesinde de söylemiştim. Hafta içinde teknik direktörümüz Ümit Özat ile yaptığımız çalışmalarda planlarımızı galibiyet üzerine kurmuştuk. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Çıkışımızın başlangıcı olacak. Galibiyeti bizimle beraber sıkıntı yaşayan ailelerimize armağan ediyoruz. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık'' dedi. Ankaragücü'nde, maçtaki tek golün sahibi Serdar Özkan ise karışık duygular içinde olduğunu belirterek, ''Beşiktaş iyi futbolculardan kurulu, yıldızları olan bir takım. Onlardan fazla mücadele edersek kazanacağımızı biliyorduk. Golü erken bulduk ve bu golle de galip geldik. Ben Beşiktaş altyapısında yetiştim ve bu kulüpte senelerce oynadım. Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Beşiktaş'ta Serdar Özkan oldum. Bu nedenle de attığım golde sevinemedim. Söylediğim gibi karışık duygular içindeyim'' ifadesini kullandı.