-SCHUSTER: İYİ MÜCADELE ETTİK İSTANBUL (A.A) - 21.01.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Bucaspor karşısında iyi mücadele ederek, ligin ikinci yarısına galibiyetle başlamalarının kendisini memnun ettiğini söyledi. Schuster, 5-1 kazandıkları karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, bugün maça çok iyi başlamak istediklerini ifade ederek, ''Maçın başında attığımız iki gol bize yardımcı oldu. Sonra bize daha fazla istek geldi. 3. golden sonra araya devre girdi. İkinci yarıda aynı arzuyu göstermek kolay değildi. Ama sonrasında 2 gol bulduk ve farklı galibiyetle ligin ikinci yarısına başladık. Bu skordan memnunum. İyi mücadele ettik ve sahadan galibiyetle ayrıldık'' ifadelerini kullandı. İlk yarıyı 3-0 önde bitirmenin güzel olduğunu ifade eden Schuster, ''Ancak bu tür skorlar sonrası ikinci yarıya başlamak da zordur. Bazı hatalarımız oldu. İkinci yarının ilk 15 dakikasından memnun değilim ama maç genelinden memnunum'' dedi. Yeni transferler Simao ve Almeida ile ilgili bir soruya Alman teknik adam, ''İkinci yarının başlamasıyla Simao ve Almeida bize farklı bir hava kattı. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmeye başladık. Ligin ilk yarısında pozisyonları gole çeviremiyorduk. Şimdi bu konuda daha rahatız'' diye yanıt verdi. Bu durumun devamının geleceğine inandığını kaydeden Schuster, ''Her maçta hatalar yapıyorsunuz. 5-1 de kazansak hatalar yaptık. Ama ben bugün bunun yerine pozitif olmaya çalışıyorum. Tabii ki hatalarımızı çalışacağız ama bugün pozitif olmak istiyorum'' dedi. Schuster, takımdaki kalitenin artmasıyla Guti'nin takıma vermek istediği şeylerin de arttığını belirtirken, Portekizli basın mensubunun ''Portekizli oyuncuların gelmesiyle takımda ne gibi değişiklikler oldu. Yeni gelen futbolcular sizi nereye götürebilir'' sorusuna da şöyle yanıt verdi: ''Yeni gelen arkadaşlar için bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Takımda Portekizli ve İspanyol futbolcular vardı. Ayrıca Türk oyuncularım ve diğerleri de gelenleri iyi karşıladılar. İletişim sıkıntısı çekmediler.''