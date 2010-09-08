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Spor

SCHUSTER: İSPANYA

08 Eylül 2010 21:37

-SCHUSTER: İSPANYA-TÜRKİYE FİNALİNİ ÇOK İSTERDİM İSTANBUL (A.A) - 08.09.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye ve İspanya'nın final oynamasını çok istediğini, Türkiye'nin ev sahibi olma avantajı ve kadrosundaki NBA apoletli oyuncuları nedeniyle çok güçlü bir ekip olduğunu ifade etti.  Şampiyonada Sırbistan ile İspanya arasında yapılan maçı izlemek için Sinan Erdem Spor Salonu'na giden Schuster, burada yayıncı kuruluş NTV Spor'a yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bazı maçlarını televizyondan izlediğini belirterek, ''Kendi evinde çok güçlü bir takım. Zaten normalde de güçlüler ama kendi ülkelerinde, İstanbul'da oynamaları onları daha da güçlü yapıyor. Özellikle İspanya-Türkiye finalini çok isterdim ama şu anda gönlümüzden geçen inşallah İspanya ve Türkiye yarı finalde olurlar'' diye konuştu.  İki ekibin finalde karşılaşmaları durumunda hangi takımı şanslı gördüğü sorulan Schuster, ''Çok zor olabileceğini söyleyebilirim. Türkiye'nin, kendi saha ve seyircisi önünde oynaması, birçok oyuncusunun NBA apoletine sahip olması nedeniyle bir adım daha önde olduğunu söyleyebilirim. Ama şu anda tabi ki İspanya'nın karşısına kim gelirse gelsin zor. Özellikle Türkiye olsun, ABD olsun...Şu andan itibaren hiçbir maç kolay olmayacak'' ifadelerini kullandı.

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