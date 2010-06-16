Schuster İmzaladı, Demirören medyayı 'tebrik etti'!

T24 -

'Beşiktaş'ın oyun felsefesi ne olacak?'

'Demirören ile geçen hafta tanıştık'

'Zor oyuncuları severim'

Düren, tercümanlığını yaptı

Demirören yine basına yüklendi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen ve Kulüp Başkanı Yıldırım Demirören, Transfer Komitesi Başkanı Serdal Adalı ve Basın Sözcüsü Mete Düren'in de hazır bulunduğu törende kendisini 2 yıllığına Beşiktaş'a bağlayan sözleşmeye imzalayan Schuster, siyah-beyazlı takıma geldiği için çok sevinçli olduğunu söyledi.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alman teknik adam, ''Öncelikle burada olduğumdan dolayı çok sevinçliyim. O kadar mutlu ve heyecanlıyım ki hemen bu akşam antrenmana çıkmak geliyor içimden. Ama şartlar nedeniyle birkaç gün beklemeliyiz'' dedi.Büyük takımlarda baskının çok olduğu ve başarının gelmemesi durumunda sorunlar çıktığının belirtilmesi üzerine Schuster, ''Bu sorun sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada böyle. Büyük camialar her zaman kazanmak için oynarlar. Biz de bunun için oynayacağız. Beşiktaş daima kazanmak için oynayacaktır. Ben buraya kazanmak, başarılı olmak için geldim, kazanamazsam ne yaparım diye hiç düşünmedim'' ifadelerini kullandı.İspanya'da daha önce Galatasaray Teknik Direktörü Frank Rijkaard ile teknik adam olarak karşılıklı mücadele ettiklerinin hatırlatılması ve bu mücadeleden kendisinin galip çıktığının belirtilmesi üzerine de Alman çalıştırıcı, ''Öncelikle Rijkaard gibi bir futbol centilmeniyle birlikte aynı ligde mücadele etmekten sevinçliyim. İspanya Ligi'ndeki başarıyı Türkiye Ligi'nde Beşiktaş ile de tekrarlamak istiyorum'' dedi.Schuster, Türk futbolunu ne kadar tanıdığına ilişkin bir soruya, ''Geçmişte Türkiye'de çalışan Aragones gibi teknik adamlar nedeniyle Türk futbolunu ve Beşiktaş'ı televizyondan izleme imkanı buldum. Avrupa'nın sayılı ve kariyerli hocalarının Türkiye'ye gelmeleri burada futbolun ne seviyelere çıktığının ifadesidir. Milli takımın başına geçen kariyerli teknik adam Hiddink de Türk futbolunun ne duruma geldiğinin ve nasıl ilerleyeceğinin göstergesidir'' diye yanıt verdi.Beşiktaş'ta nasıl bir sistem uygulayacağı sorusunu ise Schuster, şöyle yanıtladı:''Burada basın mensupları arasında oldukça genç insanlar görüyorum. Sizin beni futbol oynarken görüp görmediğinizi bilmiyorum. Oyun karakterimi, teknik direktörlüğüme de yansıtmaya çalışıyorum. Daha çok topa sahip olan, oyunu daha çok rakip sahada oynayacak bir takım olması için çalışacağım. Çalışmalarımda taraftarı da düşünürüm. Futbolcular oynarken nasıl keyif alıyorsa, taraftarların da evlerine keyif alarak gitmesini istiyorum. Onların neşeyle eve dönmelerini isterim. Bunu da oyuncularıma aşılarım, oynadığımız oyunla taraftarlara keyif vermeleri gerektiğini futbolculara söylerim.''Schuster, Türkiye hakkında Christoph Daum'dan bilgi alıp almadığı sorusuna ise ''Daum ile hiç konuşmadım. Türkiye ile ilgili bilgileri de kendisine çok güvendiğim kondisyon hocasından elde ettim. Gerekli bilgileri de elde ettiğimi düşünüyorum'' diye cevap verdi.Schuster, bir soru üzerine, kulüp başkanı Yıldırım Demirören ile geçen hafta tanıştıklarını belirterek, ''Tanıştığımız günden bu yana da sıkı bir diyalog içindeyiz. Oyuncular, performansları, gelecek sezondan beklentilerimiz konusunda geçen haftadan itibaren konuşuyoruz. Geçen hafta başında avukatım aracılığıyla bana ulaşıldı. Madrid'de Başkanla görüştük ve 1 hafta içinde buradayım. Beni heyecanlandıran bir teklif oldu ve burada bulunmaktan mutluyum'' şeklinde konuştu.Ricardo Quaresma'nın transferiyle ilgili soru üzerine de Schuster, şunları kaydetti:''Quaresma'nın transferinden, kalitesi itibariyle başkan ve yönetim kadar ben de sevinç duydum. Özellikle zor oyuncuları severim. Ben de biraz zor bir oyuncuydum. Böyle oyuncuların sabit bir performansa kavuşmaları için hem benim hem ekibimin uygulayacağı küçük numaralar yok değil. Quaresma gibi bir oyuncu da taraftarın kendisini ne kadar sevdiğini görecek, kulübün ne kadar fedakarlık yaptığını görecek. Bu sorumluluğun da kendisine aktarılması lazım. Bunları yapacağız.''Basın toplantısında Schuster'in tercümanlığını, basın sözcüsü Mete Düren yaptı.Ayrıca Schuster'in imza törenini Türk gazetecilerin yanı sıra Alman gazeteciler de takip ederken, özel röportaj taleplerine izin verilmedi. Alman teknik adam, Almanya'dan gelen bir televizyon kanalına kısa bir röportaj verdi.Alman teknik adamın, İstanbul'dan ayrılacağı ve yeni sezon hazırlıkları öncesinde Türkiye'ye geleceği öğrenildi.Beşiktaş Kulübü, Alman teknik direktör Bernd Schuster ile 1 yıllık sözleşme imzalarken, imza töreninde kulüp başkanı Yıldırım Demirören, yine basına yüklendi.BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde, eski teknik direktörleri Mustafa Denizli'ye teşekkür ederek sözlerine başlayan Demirören, ''Tekrar Mustafa Denizli'ye teşekkür ediyoruz. Bize iki şampiyonluk yaşattı. Bu sezon da başarılı şekilde devam etti. Güzel bir takım bırakarak, sağlığı nedeniyle ayrıldı. Yeni hocanın işi kolay değil. Başarılı hocanın arkasından daha büyük başarıları hedefleyerek geldi. Beşiktaş'ın büyüklüğünü de bu gösteriyor'' dedi.Beşiktaş'ın büyüklüğüne dikkati çeken Yıldırım Demirören, ''Bir hafta içinde dünyanın önde gelen hocalarıyla görüşüp, şartları, karakteri ve altyapıya verdiği önemden dolayı Schuster ile anlaştık. Beşiktaş'ın büyüklüğünü Beşiktaş'ın tarihi gösterir. Beşiktaşımızın büyüklüğünü plazalar gösterir. Taraftarlarımızın, hocalarımızın ve takımımızın arkasında durup desteklemelerini rica ediyoruz'' diye konuştu.Başkan Demirören, bu sözlerinin ardından yine medyaya yüklendi. Demirören, şunları söyledi:''Denizli'ye 'Çık yalan söyle. Sen Türkiye'de yaşamayacaksın, Türk futbolunun içinde değilsin. Bir daha burada olmayacaksın. Çık, de ki (ben hastayım de) dedim. Mete Düren'e de 'Kariyerini etkilemezse sen de yalan söyle' dedim. O da kariyerin önemli olmadığını belirterek, yalan söyledi. Türkiye'nin en büyük hastane grubuna dedim ki 'Hocamızın tomografisini çekeceğiz. Lütfen boyayın', damarında kanama görülsün diye düşündük, onlar da boyamayı kabul ettiler...Bu haberleri yakalayan basını ve muhabirleri tebrik ediyorum. Çok büyük haber yakaladılar. Çünkü bunların hepsi gerçekti. Schuster'e de burada doğruların sevilmediğini, çıkıp bir ay önce konuştuğumuzu söylemesini istedik. O da bunu söyledi. Tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Yeni hocamız hayırlı olsun.''