-SCHUSTER: İKİ TAKIM DA ELİNDEN GELENİ YAPTI PORTO (A.A) - 05.11.2010 - Ercan Doğan - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Porto ile oynanan karşılaşmada iki takımın da kazanacak ve kaybedecek anları yaşadığını söyledi. Schuster, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, iki takımın da kazanmak için sahaya çıktığını belirterek, ''İki ekip de elinden geleni yaptı. Her iki ekip de kazanacak ve kaybedecek anları yaşadı. Güzel anlar oldu. 1 puan almamız bizi sevindirdi'' dedi. Alman çalıştırıcı, Porto karşısında forma giymeyen Rüştü'nün sakatlığının sabah kahvaltısında belli olduğunu, oynaması için tedavi ettirdiklerini, ancak bunun yeterli olmadığını dile getirdi. Takımına beraberlik golünü kazandıran Nihat konusundaki soru üzerine Schuster, ''Nihat'ın bu tür gollerini biz de özlemiştik. Kendisini çok önceden tanıyoruz. İspanya'daki oyun şeklini ve bu tür gollerini biliyoruz. Attığı gol bizi mutlu etti. Ben kendisi adına daha çok mutlu oldum. Bu golle daha fazla güven kazandı. Bu tür şutları ve golleri denemeye devam etmeli'' diye konuştu. -BOAS: ''BEŞİKTAŞ, KIRMIZI KARTTAN YARARLANDI''- Porto Teknik Direktörü Andre Villas Boas ise Beşiktaş'ın 10 kişi kalmalarından yararlandığını dile getirdi. Boas, Beşiktaş'ın gördükleri kırmızı karttan yararlanarak golü attığını ifade ederek, ''10 kişi kalmamıza rağmen kontrol elimizdeydi. İki taraf da öne geçme fırsatı yakaladı. Hakemin bazı kaprisli kararları oldu'' dedi.