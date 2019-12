-SCHUSTER: HER ZAMAN KAZANMAYI İSTERİM HELSİNKİ (A.A) - 25.08.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, her zaman kazanmayı isteyen bir teknik direktör olduğunu ve yarın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacakları HJK Helsinki maçında da aynısını istediğini söyledi. Schuster, maçın oynanacağı Sonera Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, yarın HJK Helsinki karşısına kazanmak için çıkacaklarını belirterek, ''İlk maçı düşünürsek bu rahatlamaya neden olur. Bu da sıkıntı yaratır. İstanbul'da rakibimize karşı güzel bir oyun oynadık. Ancak bunu unutmak lazım'' dedi. Şu ana kadar UEFA Avrupa Ligi'nde iyi sonuçlar aldıklarını hatırlatan Alman çalıştırıcı, ''Yarın şimdiye kadar UEFA Avrupa Ligi'nde aldığımız iyi sonuçlar gibi bir skor elde etmek istiyoruz. Galibiyet almak istiyoruz'' dedi. Rakiplerinin iki yüzü olan bir ekip özelliği taşıdığını kaydeden Bernd Schuster, ''İstanbul'da farklı bir takımdı. Burada da daha farklı olacak. Bu nedenle dikkatli olmalıyız. Yarın neredeyse ilk maçtaki takımla çıkacağız. Bir farklı isim olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında yediğimiz goller ve aldığımız sonuç biraz moral bozukluğu yarattı. Dolasıyla yarınki maçta hücum oynayıp daha hırslı olacağız'' diye konuştu. -''ŞU AN İÇİN BURADA OYNAMAYI TERCİH EDERİM''- Maçın yapılacağı stadın suni çime sahip olmasının hatırlatılması ve bunun sıkıntı yaratıp yaratmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, bu duruma alışmaya çalışacaklarını, ancak şu an için burada oynamayı tercih edeceğini söyledi. Her şekilde kendi sahalarında oynamayı isteyeceklerini anlatan Schuster, şöyle konuştu: ''Burada alışık olmadığımız sahada oynayacağız. Daha önce normal sahalarda oynamıştık. Rakibimiz ise kendi alışık olduğu çimde oynayacak. Bu nedenle sıkıntı yaşamayacak. Biz de buna alışmaya çalışacağız. Ancak şu anki durumda burada oynamayı tercih ederim.'' -GUTİ: ''HAZIR OLMAK İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR''- Beşiktaş'ın İspanyol futbolcusu Guti ise Türkiye ve Avrupa'da başarılı olmak için güçlü bir takıma sahip olduklarını, ancak hazır olmak için zamana ihtiyaçları bulunduğunu dile getirdi. Takımın başında yeni bir teknik direktör ve oyuncuların olduğuna dikkat çeken Guti, ''Defansta ve ofansta yüzde yüz hazır olmamız için zamana ihtiyacımız var. Şu ana kadar iyi işler de yaptık. Ben İstanbul ve Beşiktaş gibi bir takımda olmaktan mutluluk duyuyorum'' dedi. Sahanın suni çim olmasının kendilerini etkileyeceğini kaydeden İspanyol oyuncu, ''Alışık olmadığımız bir sahada oynuyoruz. Alışmak için dün böyle bir özelliğe sahip sahada antrenman yaptık. Bugün de yapacağımız antrenmanla alışma sürecini tamamlamak istiyoruz. Ben diğer arkadaşlarıma göre 20 gün geç takıma katıldım. Önceki maçları oynayamadım. Sonra üst üste maçlara çıktım. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında beni yedek soyundurması konusunda hocamın haklı olduğunu söyleyebilirim. Biz de futbolcular olarak tam performansımızı göstermemiz gerekiyor.'' İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında aldıkları yenilgiden dolayı üzgün olduklarını dile getiren Guti, ne içerde, ne dışarda yenilmeyen güçlü bir takım olma yolunda ilerlemeleri gerektiğini söyledi. HJK Helsinki'ye değinen siyah-beyazlı futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: ''Yarın farklı bir maçın olacağını biliyoruz. Kafamızda sadece yarınki maç var. Rakibin kendi sahasında hırslı ve agresif oynadığını biliyoruz. İlk maçta aldığımız 2-0'lık skor önemli bir avantaj. Ancak HJK Helsinki Şampiyonlar Ligi'nin ön elemelerinde de olsa her zaman oynayan bir takım. Küçük takımların büyük takımlara ne kadar zorluk çıkardığının farkındayız.'' -AURELİO, BAŞKAN DEMİRÖREN İLE BİR ARAYA GELDİ- Beşiktaş'ın, İspanya'nın Real Betis takımından transfer ettiği milli futbolcu Mehmet Aurelio, kulüp başkanı Yıldırım Demirören ile bir araya geldi. Siyah-beyazlı takımın, UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile yapacağı maçın kafilesine katılmak için bu kente giden Aurelio ile buluşan başkan Demirören, milli futbolcu ile bir süre sohbet ederek, transferin hayırlı olmasını diledi. Bu arada Mehmet Aurelio'nun bu akşam İstanbul'a gelerek, yarın sabah sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi.