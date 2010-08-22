-SCHUSTER: HAK ETMEDİK İSTANBUL (A.A) - 21.08.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Schuster, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, en azından maçı kaybetmemeleri gerektiğini anlatarak, ''Çok pozisyon bulduk ama olmadı. İkinci yarıda risk aldık sonra da kalemizde gol gördük. Ama bu yenilgiyi hak etmediğimizi söyleyebilirim'' dedi. Kadroda yaptığı değişikliklerin sorulması üzerine de Schuster, ''Ligin başındayız ve bu maçlar oldukça zor geçiyor. Elimizde taze futbolcuların bulunması avantaj, ben de bu avantajdan yararlanmak istiyorum'' diye konuştu. -''SAHA ZEMİNİ RAKİP OLDU''- Schuster, Nihat'ın protesto edilmesiyle ilgili olarak da ''Sadece Nihat gol kaçırmadı. Nihat dışında da çok pozisyon değerlendiremedik'' derken, saha zemininin kötülüğünden de yakındı. Schuster, ''Saha zemini bizim için ayrı bir rakip oldu. İstediğimiz futbolu oynayamadık. Denedik ama olmadı'' ifadelerini kullandı. Transferle ilgili bir soruya Schuster, ''Konuşulanlar beni ilgilendirmiyor. Takımımız çalışıyor ve her geçen gün iyiye gidiyor. Bugün maçı kaybettik ama futbolumuzu her geçen gün ilerleteceğiz'' şeklinde yanıt verdi. Alman teknik adam yabancı kontenjanı konusunda da ''Bu limit beni mutlu etmiyor. Bobo ve Zapotocny'yi kadro dışında bırakmak istemezdik ama mecburuz'' dedi. Son olarak Guti'ye değinin Schuster, ''Guti en geç gelen futbolculardan birisi ve biraz zamana ihtiyacı var. Son 2 maçta neredeyse 90'ar dakika oynadı. Bu maçta da sonradan oyuna soktum'' diyerek sözlerini tamamladı.