-SCHUSTER: GRUPTAN ÇIKMAYI GARANTİLEYEBİLİRİZ PORTO (A.A) - 03.11.2010 - UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Porto karşısına çıkacak Beşiktaş'ın teknik direktörü Bernd Schuster, rakiplerinden alacakları puan veya puanlarla gruptan çıkmayı garantileyebileceklerini söyledi. Schuster, yarın maçın yapılacağı Dragao Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, karşılaşmaların oynanılmadan kazanılmadığını ifade ederek, ''İşi bırakırsak zaten olmaz. Porto'nun evindeki gücünü herkes biliyor. Biz de 6 puanla geldik. Yarın çıkaracağımız puan veya puanlarla gruptan çıkmayı garantileyebiliriz'' dedi. Porto'nun kontra atağa çıkabileceği ve bu nedenle sistem değişikliğine gidip gitmeyeceği yönündeki soru üzerine Alman çalıştırıcı, ''Her maçtan sonra sistemi değiştirip değiştirmeyeceğimiz yönünde sorular geliyor. Şu ana kadar oynadığımız tüm takımlar kontra atakla oynadı. Şimdiye kadar bir değişiklik yapmadık, bundan sonra da yapmayacağız. Sivasspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor aynı şekilde oynadı. Porto ilk maçta kontra atak oynamadı. Kırmızı karttan sonra ilerde bir oyuncu bıraktılar. O kırmızı kart olmasaydı muhtemelen kontra atak anlayışı olmayacaktı'' ifadelerini kullandı. -''ASLA MUTLU OLMAYACAĞIM''- Bernd Schuster, ''Takım istediğiniz seviyeye ne zaman gelecek?'' sorusunu ise ''Asla mutlu olmayacağım'' diye yanıtladı. Son dönemde oyuncularla sıkıntı yaşadığı yönünde soru yönelten basın mensubuna, toplantının yarınki maçla ilgili olduğu hatırlatıldı. Schuster, buna rağmen soruyu tercüme ettirdi. Çevirinin ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, ''Aslında bunun hakkında konuşmaya gerek yok. Aramızda konuştuğumuz her şey medyada çıktığı için konuşacak bir şey yok'' dedi. Porto teknik direktörünün Beşiktaş karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacağının hatırlatılması üzerine Schuster, ''Beşiktaş olarak hiçbir maça farklı bir şekilde çıkacağımızı söyleyemeyiz. Kendi futbolumuzu oynayacağız. Kendi sistemimizi ve düşüncemizi sahaya yansıtacağız. Porto'nun da Benfica ile maçı olacak. Bu önemli maç onların sorunu. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız'' diye konuştu. Schuster, yarınki maçta kimin favori olduğu sorusunu da ''İlk maçta kimi söylediysem o favori. Bizim asıl rakiplerimiz Rapid Wien ve CSKA Sofya. 6 puanımızı da asıl rakiplerimizden aldık. Bu maçtan sonraki karşılaşmalar çok önemli. Bunları da en iyi şekilde atlatmaya çalışacağız'' diye yanıtladı. -''QUARESMA'YI GETİRSEYDİK FARKLI OLURDU''- Porto ile yaptıkları ilk maçta 4 eksikle oynadıklarına dikkati çeken Alman çalıştırıcı, şunları söyledi: ''Ancak maçları bu şekilde de oynamak zorundasınız. Porto da aynı şekilde sahaya çıkmak zorunda. Ben rakibin en iyi şekilde karşımızda olmasını isterim. Porto'da Falcao ve Hulk'un kaliteleri tartışılmaz. İlk maçımızda yaptığımız az sayıdaki hatayı Hulk iyi değerlendirmişti. Farkı yaratan oyuncu olmuştu. Quaresma'yı getirseydik bizim açımızdan da fark yaratacak oyuncu olabilirdi. Bu maçlar eşit düzeyde geçer. Bazen bazı oyuncular fark yaratabilir. Bunu da yarın göreceğiz.'' -QUARESMA'NIN DURUMU- Sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Portekizli oyuncu Quaresma'nın durumuna değinen Schuster, ''Yaklaşık bir ay tedavi gördü. Geçen cumartesi gününden itibaren sahadaki antrenmanlara çıktı. Ancak takımla antrenman yapacak seviyede değil. Kendisi tedavisini sürdürüyor. Buraya gelmeyi çok istiyordu. Porto'da uzun süre tedavi görmesinin nedeni yarınki maçta oynamak istemesiydi'' diye konuştu. Bernd Schuster, yarınki kadro konusundaki soruyu ise ''Son günlerden sonra mı soruyorsunuz. Geçen günkü kadroyla çok benzer bir kadro olacak. Bir yenilik Aurelio olacak'' dedi. Alman teknik adamın, basın toplantısındaki ilginç el hareketleri ise dikkati çekti. İki elini çenesinin altında bağlayan Schuster, foto muhabirlerinin fotoğraflarını çektiği anda ellerini iki yana açarak ilginç bir şekilde görüntü verdi. Bu arada bir kameramanın Schuster'den mikrofona daha yaklaşmasını istemesi üzerine Beşiktaş teknik direktörü, ''Daha ne kadar yaklaşabilirim Portolu'' diye karşılık verdi.