-SCHUSTER FUTBOLCULARLA VEDALAŞTI İSTANBUL (A.A) - 16.03.2011 - Beşiktaş'ta dün istifasını veren teknik direktör Bernd Schuster, teknik heyet ve futbolcularla vedalaştı. Takımı sezon sonuna kadar çalıştıracak teknik direktör Tayfur Havutçu'nun ilk antrenmanı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Schuster, Havutçu tarafından karşılandı. Basına kapalı gerçekleştirilen vedada futbolcularla 5 dakikalık bir toplantı yapan Alman çalıştırıcı, oyunculara başarı dileklerini iletti. Teknik direktör Havutçu ve teknik ekibin yanı sıra Schuster, tesislerde bulunan futbol komitesi başkanı Serdal Adalı ve komite üyesi Cengiz Zülfikaroğlu ile de vedalaştı. -TAYFUR HAVUTÇU'NUN YARDIMCILARI- Beşiktaş'ta teknik direktör Bernd Schuster'in istifasının ardından sezon sonuna kadar takımın başında bulunacak Tayfur Havutçu'nun yardımcıları belli oldu. Sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev alan Tayfur Havutçu'nun yardımcılıklarını Zafer Öğer ve Ömer Gülen yapacak. Son dönemlerde A takımında kaleci antrenörü olarak görev yapan ve sezon başında da bu görevini sürdüren Zafer Öğer, Schuster döneminde futbol komitesine bağlı olarak oluşturulan, BJK Futbol Takımları Kaleci Departmanı Koordinatörlüğü'ne getirilmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, Alman teknik adamın ayrılmasının ardından A takımında tekrar görev almış oldu. Tayfur Havutçu'nun yardımcısı olarak görev alacak bir diğer isim Ömer Gülen ise altyapı teknik kadrosu içinde yer alıyordu.