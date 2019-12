-SCHUSTER: ELENEN BİZ OLMADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM İSTANBUL (A.A) - 26.01.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor karşısında galip gelip turu geçtikleri için mutlu olduğunu söyledi. Schuster, 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, özellikle karşılaşmanın ilk yarısında iyi oynadıklarını kaydederek, ''Bugün maçı kazanıp turu geçmek istiyorduk. İlk yarıda iyi oynadık, hırslı ve istekliydik, sonucunda da 2 gol bulduk. İkinci yarının başına Bucaspor maçındaki gibi iyi başlamadık. Santradan sonra gol yedik. Sonra da rakibin bir topu direkten döndü. Ancak toparlanıp istediğimiz galibiyeti aldık'' ifadelerini kullandı. Alman teknik adam, bugün Trabzonspor dışında gruptaki diğer ekip olan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un da rakipleri olduğunu belirterek, ''Bu nedenle maçı kazanmalıydık. Bugün sahadaki iki takımdan biri elendi. Bu elenen takım biz olmadığımız için mutluyum'' dedi. Bugün Trabzonspor'un bu kadroyla çıkacağını beklemediğini anlatan Schuster, şöyle devam etti: ''Ama bizim için önemli olan Trabzonspor'un hangi takımla çıktığı değil, bizim kazanmamız gerektiğiydi. Takımımızın ligin ilk yarısındaki maçlara oranla çok daha fazla takım olduğunu ve iyi işler yaptığını sizler de görebiliyorsunuzdur. Bizim gelişme içinde olduğumuz ortada ve bunun üzerine koymak istiyoruz.'' -HILBERT: HERKES LİGDE KAYBETMEYECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYOR Hilbert, maç sonrası takım arkadaşı Ekrem Dağ ile birlikte katıldığı basın toplantısında, maça çok iyi başladıklarını ifade ederek, ''İlk yarıda çok iyi oynadık. Ancak ikinci yarıda rakibimiz çok erken bir gol buldu. Her şeye rağmen aldığımız sonuçtan ve bir üst tura çıktığımızdan dolayı mutluyuz'' diye konuştu. Trabzonspor'un Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olduğunu ve ligde lider durumda bulunduğunu kaydeden Hilbert, ''Birçok kişi ligde 17'de 17 yapacağımızı düşünüyor ama Trabzonspor gibi zorlu rakipler olduğu için bu kolay olmayacak'' dedi. -EKREM:''İYİ BAŞLADIK''- Uzun süren sakatlığının ardından Trabzonspor maçının son dakikalarında oyuna giren Ekrem ise ''Maça iyi başladık ve 2-0 öne geçtik. Ancak ikinci yarı ilk 5 dakika baskı altına girdik. Golü yedik. Ama sonuçta galip geldik ve turu geçtik mutluyuz'' ifadelerini kullandı. Ekrem, sakatlığı ile ilgili olarak da, ''4.5 ay sonra sahalara döndüm. Özlemişim, ama fiziksel olarak biraz eksikliğim var. Çalışıp takıma dönmek istiyorum'' diye konuştu. -BROZEK: OYNADIĞIM İÇİN MUTLUYUM Trabzonspor'un yeni futbolcularından Pawel Brozek, Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 3 hafta çok ağır bir çalışma döneminin ardından bu maçta oynadığı için sevindiğini söyledi. Sonucun pek beklediği gibi olmadığını söyleyen Polonyalı futbolcu, karşılaşma sonrasında yaptığı açıklamada, ''Ama yine de bu maçta oynadığım için mutluyum. Polonya'da kupa maçlarında o kadar duygusal yaklaşım yok. Hem taraftarlar, hem de buradaki hocalar gerçekten kupa maçlarına çok duyguyla yaklaşıyorlar'' dedi. Pawel Brozek, antrenmanlarda çok çalıştıklarını ve önlerindeki her maçta daha iyi oynamayı umduğunu sözlerine ekledi. Piotr Brozek ise maçta yenildikleri için çok üzüldüğünü kaydederek, ''Ama umarım her geçen maç daha iyi oynayacağız. Aynı zamanda Trabzonspor'da oynadığım için mutluyum. Trabzonspor'da oynamak büyük bir gurur benim için'' diye konuştu.