-SCHUSTER: DİNAMO KİEV 2 MAÇTA DA İYİYDİ KİEV (A.A) - 25.02.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Dinamo Kiev'in iki maçta da kendilerinden iyi oynadığını ve bunun sonucunda elendiklerini söyledi. Schuster, 4-0 yenildikleri Dinamo Kiev maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, rakip takımı turu geçtiği için tebrik ederken, ''İki maçta da bizden iyiydiler. Hem ilk hem ikinci maçta Dinamo Kiev bize yanlışlarımızı ve eksiklerimizi gösterdi ve elendik'' dedi. -''GÜVEN KAYBI VAR''- Bugünkü maçı şanssızlık olarak nitelendirmenin yanlış olacağını belirten Alman teknik adam, şöyle devam etti: ''İlk maçta futbol olarak bizden üstün değillerdi. Duran toplardan goller yedik. Fenerbahçe maçında da şanssızdık. Futbolcularım güven kaybı yaşıyor. Bugün güven kaybı üst seviyedeydi. Maç çevirecek inançlarının olmadığını gördüm. Üst üste gelen kötü yenilgiler bu maçı da etkiledi.'' -''DAHA MAÇI YENİ BİTİRDİK''- Basın toplantısında son derece üzgün olduğu gözlenen Schuster, görevi bırakıp bırakmayacağı sorusu üzerine, ''Daha maçı yeni bitirdik'' deyip yorum yapmazken, takımın hedefsiz kaldığının belirtilip, kendisini başarılı bulup bulmadığı sorusuna ise ''Evet işleri iyi yaptığımızı düşünüyorum'' diye cevap verdi. Siyah-beyazlılar, bu gece özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecek. -SEMİN: ''MUTLUYUZ''- Dinamo Kiev Teknik Direktörü Yuri Semin ise turu geçtikleri için mutlu olduğunu söyledi. Semin, takımının ilk maçtaki 4-1'lik avantaja rağmen disiplinli oynadığını ve güzel bir galibiyetle turu geçmeyi başardıklarını kaydetti.