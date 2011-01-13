-SCHUSTER: DEFANSİF GÜVENLİĞİMİZDE ZAFİYETİMİZ VARDI MANİSA (A.A) - 12.01.2011 - Ziraat Türkiye Kupası (B) Grubu'nda deplasmanda Manisaspor'u 3-2 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Bernd Schuster, ''Defansif güvenliğimizde zafiyetimiz vardı. Ancak futbolcularımız kazanmak için tüm gayreti gösterdi'' dedi. Schuster, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Manisaspor maçının gruptaki şanslarını devam ettirmek için önemli olduğunu belirterek, ''Maça iyi başladığımızı söyleyebilirim. Topla güzel şeyler yaptığımız, oyunu domine ettiğimiz anlar vardı. Defansif güvenliğimizde zafiyetimiz vardı. Ancak futbolcularımız kazanmak için tüm gayreti gösterdi. Bunun sonucunda önemli bir 3 puan aldık'' dedi. Sivok'un 5 aydır oynamadığını ve bu sezon ilk resmi maçına çıktığını hatırlatan Schuster, ''Bugün ofansif bir kadroyla çıktık. Çünkü buraya kazanmaya geldik. Ofansif bir kadroyla çıktığınızda defansta da hata yapma riskiniz oluyor. Biz beklediğimiz hatalardan daha fazlasını yaptık. Ofansif açıdan oynadığımız için kazanmak önemliydi. Bunu da başardık'' diye konuştu. Takıma yerli transfer yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Schuster, şunları kaydetti: ''Olabilir. Bunu zaman gösterecektir. Ancak ilk devrenin sonu itibariyle şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Devre arasında Fernandes, Almeida ve Simao gibi futbolcuları kadroya katmak kolay değildir. Biz bunun şansına eriştik, bu bizi mutlu ediyor. Şu anda planlamalarımız devam ediyor. İzlediğimiz oyuncular var, gerekli transferleri sezon sonunda gerçekleştirebiliriz.''' Schuster, takımın ikinci devrede zengin bir kadrosunun bulunacağını belirterek, ''İlk yarıda kulübemizde gerekli değişikliği yapacak, oyunun şeklini değiştirecek isimler bulunmuyordu. Bugün Almeida'nın yerine Bobo, Guti'nin yerine de Ernst girdi. Bunlar önemli değişiklikler. Ernst'i yedek kulübesinde görme şansım var. İlk devrede değişiklikler nedeniyle Ernst'i ilk 11'de göremeyecek durumum oluyordu. Takıma dönecek Ferrari, Nihat, Necip gibi isimler var'' diye konuştu. Siyah beyazlı ekibin ilk golünü atan Sivok da yaptığı açıklamada, bu akşam kolay kazanmadıklarını belirterek, iki kolay gol yediklerini ancak gerekli mücadeleyi gösterdiklerini ve karşılaşmadan galip ayrıldıklarını söyledi. Medyadan ve taraftarlardan biraz daha sabır beklediklerini ifade eden Sivok, ''Real Madrid gibi takımlarda bile yapılan transferlerin ardından belli bir zaman geçmesi gerekiyor. Biz de yapılan transferlerin ardından ofansif bir oyun oynuyoruz. İşimiz kolay değil savunmada. Herkesten sabır ve beklentileri biraz düşürmesini bekliyoruz. Zamanla her şey oturacak'' dedi. Beşiktaş'ın 2. golünü kaydeden Nobre ise yenik duruma düştükleri müsabakada golleri zor bulmalarına rağmen karşılaşmadan 3 puan çıkardıkları için mutlu olduklarını söyledi. Takımın tam performansını sahaya yansıtamadığını ifade eden Nobre, 2-3 maç sonra tam performansla sahada olacaklarını sözlerine ekledi.