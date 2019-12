-SCHUSTER: ÇOK YÜREKTEN OYNADIK İSTANBUL (A.A) - 05.12.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Bursaspor karşısında takımının yürekten oynadığını ve çok iyi mücadele ederek galip geldiklerini söyledi. Schuster, 1-0 galip geldikleri Bursaspor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında, futbolcularının maçın nasıl kazanılacağını gösterdiklerini ifade ederek, ''Beşiktaş çok yürekten oynadı. Adeta siyah-beyaz bir kalple oynadı. Çok güçlü ve bu ligin son şampiyonuna karşı oynadık. Takımım çok iyi mücadele etti ve bu maçların böyle kazanılacağını gösterdik. Karşınızdaki takım şampiyon ve her an size sorun çıkarabilirdi. Ama biz çok iyi mücadele ettik ve sahadan galibiyetle ayrıldık'' ifadelerini kullandı. ''Bütün Beşiktaşlılar'ın bizim gibi mutlu olduklarını düşünüyorum'' diyen Alman teknik adam, ''Son şampiyona karşı oynamamız açısından çok önemli bir maçtı. Maçın hakimiyeti tamamen elimizdeydi. Filip Holosko ilk pozisyonda kaçırdı ama ikinci pozisyonda attı. Sakatlarımız çok fazla, her şeyin iyisini yaparak çok iyi bir maç çıkardık ve bunun mutluluğu da ayrı oldu'' diye konuştu. -''SAKATLAR DÖNERSE DAHA İYİ OLACAĞIZ''- Lider Trabzonspor ile aralarındaki puan farkıyla ilgili bir soruya Schuster, ''Liderle aramızdaki puan farkı hoş değil. Galatasaray ve Bursaspor maçları iyi geçti. Şimdi biz onların puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Liderle puan farkından çok sakatlık sıkıntısını çözmemiz lazım. Onların da dönmesiyle çok daha iyi durumda olacağız'' diye yanıt verdi. Forvette oynatabileceği 3 oyuncunun sakat olduğunu anlatan Schuster, ''Bugün bu bölgede Ali ve Holosko'yu kullandık. Bugün çok özverili ve çok kalpten oynadık. Umarım bundan sonra daha fazla oyuncuyla, sakatlık olmadan maçlarımızı çıkarırız'' dedi. -İBRAHİM ÜZÜLMEZ VE GUTİ'YE ÖVGÜ- Schuster, bir soru üzerine Kaptan İbrahim Üzülmez'in çok iyi bir oyuncu olduğunu ifade ederek, ''Ayrıca çok iyi bir profesyonel. Bugün de iyi bir maç çıkardı. Solda İbrahim gibi kaliteli, İsmail gibi milli takımda oynayan genç bir oyuncuya sahip olmak benim için iyi. İbrahim, böyle devam ederse gelecek sene de takımdaki yerini alabilir'' dedi. Guti'nin de bu takımın neye ihtiyacı olduğunu bildiğini belirten Schuster, ''Guti çok özveriyle oynuyor. Guti zaten bize bu desteği vermek için yanımızda. Son 3 maçta büyük sorumluluklar aldı. Guti'nin yanınızda olması da sizi rahatlatıyor'' şeklinde konuştu.