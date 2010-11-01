-SCHUSTER: ÇOK İYİ BAŞLAYIP, ÇOK KÖTÜ BİTEN BİR MAÇ OLDU İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Sivasspor maçının kendileri açısından iyi başlayıp, kötü bittiğini söyledi. Alman teknik adam, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, çok iyi başlayıp, çok kötü biten bir maç olduğunu belirterek, ''2-0'dan sonra oyunu kontrol altına alıp, güven içinde mücadeleyi götürmek yerine tam tersini yaptık. Daha iyi olması gereken oyuncular, daha alt seviyede mücadele etti'' dedi. Schuster, ''Türkiye liginde deneyim kazandınız. İspanya ve Almanya'ya göre teknik direktörün çalışma koşullarını daha zor buluyor musunuz'' sorusunu ise ''Tam tersine eğlenceli ve çok kolay buluyorum'' diye yanıt verdi. Ersan konusundaki soruyu yanıtlayan tecrübeli teknik adam, ''Ersan 4. stoper olarak geldi. Sivok'un sakatlığından sonra bulunduğu konum zor bir yer. İbrahim Toraman, Zapotocny ve Ferrari önünde var. İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçında ve kupa mücadelesinde iyi oynadı. Kendisine güveni vermek istiyorduk. Genç oyuncu ilerde daha iyi olacak'' diye konuştu. Schuster, genel bir değerlendirme yaptığında en kötü maçın bugünkü olduğunu sözlerine ekledi. -FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ- Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu İbrahim Üzülmez, maçın ilk yarısında iyi mücadele ettiklerini, ancak ikinci yarıda Sivasspor'un kendilerinden daha iyi olduğunu ifade ederek, ''İkinci yarı skoru koruma telaşı içerisine girdi takım. Dolayısıyla istediğimizi yapamadık. Son haftalardaki durumumuza baktığımızda bu maç bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyuz ama ikinci yarıdaki oyunumuzu kendi aramızda oturup tartışmamız gerekiyor'' diye konuştu. Sergilediği performansı iyi bulduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, ''Tabi belli bir yaşa geldik. Bu yaşta herkese örnek olmak istiyorum, özellikle gençlere. Formumu gayet iyi buldum. Bundan sonraki haftalarda da performansımı arttırıp, Beşiktaş'a şampiyonluk yolunda katkı sağlamak istiyorum'' dedi. Siyah-beyazlı takımın golcü oyuncusu Bobo da maça iyi başlayıp, peş peşe goller bulduklarını anlatarak, ''İkinci yarıya daha güvenli başlamamız gerekirken, bunu yapamadık. Hatalar yaptık ve ardından bir gol yedik. Maçın sonunda da neredeyse beraberlik golünü yiyorduk. Bu kendi sahamızda yapmamız gereken bir durum'' değerlendirmesinde bulundu. Takımı adına 1 gol atan, ancak hatalı pasıyla rakibin gol atmasına neden olan Necip, Sivasspor karşısına kazanmak için çıktıklarını belirterek, ''İyi başladık. Erken golleri bulduk. İkinci yarı tutuk oynadık. Ancak kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonra galibiyet serisi yakalamak istiyoruz'' dedi. Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Hilbert ise iyi performans sergileyemediklerini vurgulayarak, ''Maçı kazanmasını bildik'' derken, Schuster'in performans hakkında eleştirileri konusunda ise ''Hocanın haklı olduğunu düşünüyorum. İstediğimiz gibi gelişmedi. İlk yarı maçı kontrol edebildik. Ancak ikinci yarı sorun yaşadık. Hoca kızmakta haklı'' diye konuştu.