-SCHUSTER: ÇOK BAŞARILI GEÇTİ ANKARA (A.A) - 22.07.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, UEFA Avrupa Ligi'nde Vikingur ile yaptıkları karşılaşmayla ilgili olarak, ''İlk maçın devamı niteliğinde olan bir maçtı. Bizim için çok başarılı geçtiğini söyleyebilirim'' dedi. Schuster, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında istedikleri skoru aldıklarını belirtti. Baştan sona maça hakim olduklarını ve bunu rakibe de gösterdiklerini ifade eden Schuster, ''İlk maçın devamı niteliğinde olan bir maçtı. İlk yarıda yaptığımız her şeyde maçı garantiye aldığımızI gösterdik. Bizim için çok başarılı geçtiğini söyleyebilirim. Şimdi Çek ekibiyle yapacağımIz maça bakacağız'' dedi. Hazırlık maçlarında ve bu karşılaşmada futbolcularından istediklerinin ne kadarını alabildiğinin sorulması üzerine Schuster, ''Şu ana kadar oynadığımız maçlarda takımımın istediğim şeyleri yaptığını görüyorum. Bu, beni mutlu ediyor. Tabii rakipler zorlaştıkça daha fazla güç ortaya koymamız gerekiyor. Çek takımı daha güçlü bir rakip, daha iyi oynamaya çalışacağız'' diye konuştu. Gerek maçlarda gerek idmanlarda en iyiyi bulmaya çalıştıklarını ifade eden Schuster, en ideal kadronun maç yaptıkça ortaya çıkacağını kaydetti. Schuster, bu karşılaşmaya çıkarken ilk maçın kadrosunu çok fazla değiştirmeme nedenini ''İlk maçın devamı olacağını düşündüğüm için ilk maçtaki kadroyu çok fazla değiştirmedim'' diye açıkladı. Bir gazetecinin ''Zapatocny gönderilecek futbolcular listesinde yer alıyordu ama UEFA listesinde adı var. Kalacak mı?'' sorusuna da Schuster, ''Kendisi bu takımda iki sene arka arkaya şampiyon olan tek futbolcu. Takımda 4 tane stopere ihtiyaç var. Takımımda olduğunu görmekten mutluluk duyarım'' cevabını verdi.