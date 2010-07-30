-SCHUSTER: BİZİM İÇİN AVANTAJLI SKOR PRAG (A.A) - 30.07.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, UEFA Avrupa Ligi 3. ön elemede Viktoria Plzen ile oynadıkları maçtan avantajlı bir skorla ayrıldıklarını söyledi. Schuster, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, ''1-1'in avantajlı bir skor olduğunu söyleyebilirim. Kendi saha ve seyircimizin önünde ikinci maçı oynayacağız. Rövanşta buradaki maçtan daha iyi olacağız'' dedi. Kasetlerden izledikleri gibi bir Viktoria Plzen ile karşılaştıklarını kaydeden Alman çalıştırıcı, ''Baskılı oynayan bir takımdı. Bugün de o takım karşımıza çıktı. Takımımın bugünkü oyunundan memnun değilim. Rakibin rahat oynamasına fırsat verdiler. Ancak ikinci maç daha iyi olacak'' diye konuştu. Siyah-beyazlı takımın çalıştırıcısı, ''Viktoria Plzen, Quaresma'nın bedeline sahip bir ekip. İlk yarıda çok pozisyon oldu. İkinci yarıda çift ön liberoya döndünüz. Bundan sonra bu anlayışı düşünür müsünüz?'' sorusunu ise ''Bu o an göstermem gereken reaksiyondu. Bu maç için bu değişikliği yaptım. Takımda düzensizlik vardı. Düzensizliği gidermek için yaptım. İkinci yarıda kendimizi sağlam hissettik ve gol pozisyonları bulduk. Bu, bugünlük bir reaksiyondu. Fikirlerimi değiştirecek bir şey yok. İlk yarıda oynayan takım iyi değildi ama iyi şeyler yapacaklarını bildiğim için sıkıntı yok'' diye yanıtladı. -''YÜZDE YÜZ PENALTIYDI''- Schuster, penaltı pozisyonundaki görüşü konusunda ise ''Yüzde yüz penaltıydı'' yorumunda bulundu. Beşiktaş'ın Çek futbolcusu Tomas Sivok ise maç öncesi takım arkadaşlarını zorlu bir maç olacağı yönünde uyardığını, ancak bu uyarılarının dikkate alınmadığını söyledi. Viktoria Plzen'in yarattığı pozisyonlar sonrasında ilk yarının 4-1 olabilecek pozisyona geldiğini vurgulayan Çek futbolcu, ilk yarıdaki kötü oyun sonrası teknik direktörleri Schuster'in nasıl bir reaksiyon gösterdiği yönündeki soru üzerine ''Doğrusunu söylemek gerekirse Schuster'in ilk yarı sonrasında tepki göstermesini bekliyorduk. Ancak çok sakin davrandı. Bize sadece yapmamız gerekenleri anlattı'' dedi. Bu arada Beşiktaş, Viktoria Plzen ile yaptığı karşılaşmanın ardından İstanbul'a hareket etti. Siyah-beyazlı takım, Viktoria Plzen ile yapacağı ikinci maçının hazırlıklarına ise bu akşam başlayacak. -VRBA: ''1-1 BAŞARILI BİR SONUÇ''- Viktoria Plzen Teknik Direktörü Pavel Vrba ise elde ettikleri 1-1'lik beraberliğin başarı olduğunu dile getirdi. İlk yarıda iyi oynadıklarını vurgulayan Vrba, ''Attığımız golün yanında 2-3 pozisyon da bulduk. Bunları gole çevirseydik sonuç farklı olurdu, ancak başaramadık. İkinci yarıda fazla şans bulamadık. İlk yarıda bize bir şey olmaz mantığıyla çıktılar. Şaşırdılar. Beşiktaş gibi bir takıma karşı 1-1'lik sonucun başarı olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu. Pavel Vrba, Beşiktaş karşısında İstanbul'da da başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. Çek takımın çalıştırıcısı, penaltı konusundaki bir soruya, ''Meslektaşım yüzde yüz yorumunda bulundu. Ama ben yapamayacağım. Pozisyonu henüz göremedim. Ama edindiğim bilgilere göre o kadar da yüzde yüz değilmiş. Şimdi ikinci maçta bir gol atmamız gerekiyor. Bu durumda şanslar yüzde 40'a yüzde 60 gözüküyor'' şeklinde yanıt verdi.