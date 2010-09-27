-SCHUSTER BEŞİKTAŞLILARA YEMEK VERDİ İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, takıma ve teknik personele yemek verdi. Schuster'in organize ettiği, Altunizade'de bulunan Mabeyn Restoran'daki öğle yemeğine Futbol Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Serdal Adalı, Futbol Komitesi Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, futbolcular, teknik ekip ve teknik personel katıldı. Yemekte konuşan Schuster, ''Biz bir takım olarak buradayız. Bu tür yemekleri devam ettirmek düşüncesindeyim. Birlik ve beraberlik için bunların olması gerekiyor. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim'' dedi. Yemekte oyuncular adına konuşan kaptan İbrahim Üzülmez de birlik, beraberliğin önemine değindi ve bu buluşma nedeniyle Schuster'e teşekkür etti. Üzülmez, ''Bu birliktelik yemek ve bazı organizasyonlarla devam edecek. İnşallah şampiyonluğu da burada kutlarız'' diye konuştu. -QUARESMA'YA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI- Yemekte, 27 yaşına basan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'ya sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Beklemediği bu sürprizle oldukça şaşıran ve duygulu anlar yaşayan Quaresma, bu sürpriz nedeniyle Schuster'e ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.