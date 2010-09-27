T24 LogoT24 Logo
Spor

SCHUSTER BEŞİKTAŞLILARA YEMEK VERDİ İSTANBUL (A.A)

27 Eylül 2010 20:21

-SCHUSTER BEŞİKTAŞLILARA YEMEK VERDİ İSTANBUL (A.A) - 27.09.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, takıma ve teknik personele yemek verdi. Schuster'in organize ettiği, Altunizade'de bulunan Mabeyn Restoran'daki öğle yemeğine Futbol Komitesi Başkanı ve Asbaşkan Serdal Adalı, Futbol Komitesi Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, futbolcular, teknik ekip ve teknik personel katıldı. Yemekte konuşan Schuster, ''Biz bir takım olarak buradayız. Bu tür yemekleri devam ettirmek düşüncesindeyim. Birlik ve beraberlik için bunların olması gerekiyor. Hepinize katıldığınız için teşekkür ederim'' dedi. Yemekte oyuncular adına konuşan kaptan İbrahim Üzülmez de birlik, beraberliğin önemine değindi ve bu buluşma nedeniyle Schuster'e teşekkür etti. Üzülmez, ''Bu birliktelik yemek ve bazı organizasyonlarla devam edecek. İnşallah şampiyonluğu da burada kutlarız'' diye konuştu. -QUARESMA'YA DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI- Yemekte, 27 yaşına basan Portekizli futbolcu Ricardo Quaresma'ya sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Beklemediği bu sürprizle oldukça şaşıran ve duygulu anlar yaşayan Quaresma, bu sürpriz nedeniyle Schuster'e ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24