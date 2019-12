-SCHUSTER: BERABERLİĞİN İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM İSTANBUL (A.A) - 19.09.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, Fenerbahçe ile tipik bir derbi maçı oynadıklarını söyledi. Schuster, 1-1 berabere kaldıkları Fenerbahçe derbisi sonrası düzenlediği basın toplantısında, maç içinde iki takımın da iyi ve kötü anlarının olduğunu belirterek, ''Maçı tam lehimize çevirebilecekken sıkıntılar yaşadık, bu nedenle de beraberliğin iyi olduğunu düşünüyorum. Mutlu olduğumu söyleyebilirim'' dedi. Maça çok iyi başladıklarını ifade eden Alman teknik adam, şöyle devam etti: ''Ancak 25 ile 45. dakikalar arasında oyun düzenimizi kaybettik. Futbolcularım olmaları gereken yerde değil, olmamaları gereken yerlerdeydi. Çok büyük hata yaptık, ikinci golü de yiyebilirdik. Bu böyle bir takımın yapmaması gereken bir hataydı. Ama ikinci yarıda bunu düzelttik.'' Savunmayı ileride kuran oyun sistemini sürdürüp sürdürmeyeceği sorusuna Schuster, ''Lig yarışında puan kayıpları, yenilgiler olabilir. Puan kaybettik diye sistemi değiştirmenin bir anlamı yok'' yanıtını verdi. Ekrem'in sakatlığında neden sol ayaklı İbrahim Üzülmez'i savunmanın sağına aldığının sorulması üzerine Schuster, ''Oyuna Ersan'ı da alabilirdik, ama ben İbrahim Toraman'ın stoper mevkisinde oynamasını istiyordum. Tecrübeli bir futbolcuydu. O an çok hızlı karar vermeliydiniz, bizim kararımız buydu'' ifadelerini kullandı. Necip'in yerine Aurelio'yu neden oynattığı sorusuna da Alman çalıştırıcı, ''Aurelio tecrübesi nedeniyle oynadı. Necip'ten memnunuz ve bundan sonra da ondan yararlanacağız. Ama bu maçlar kolay değil ve bazı futbolcuların deneyimlerinden yararlanmalıyız'' cevabını verdi. Nihat'ın formsuzluğuyla ilgili bir soruyu yanıtlarken de Schuster, ''Biz gerektiği kadar güveni vermeye çalışıyoruz. Nihat daha iyi şeyler yapabilir. Ama bugün oynadığı yer her zaman görev aldığı yer değildi'' dedi. -''MAÇTAN ZEVK ALDIM'' Alman teknik adam, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise bu akşamki derbi maçtan zevk aldığını belirterek, ''Atmosfer olsun, saha güzelliği olsun çok zevk aldım. Yaşadığımız zorluklar oldu ve bu bazı şeyleri frenledi, ama genel olarak maçtan zevk aldım'' ifadesini kullandı. Schuster, ''Penaltıcı Bobo, niye Guti attı?'' sorusu üzerine de ''Aslına bakarsınız Kardemir Karabükspor maçındaki penaltıya da Guti atmıştı. Anlık durumlardı. O an kendini iyi hissetmeyebilir. İkisi de tecrübeli oyuncular. Benim için golün olması önemli, kimin attığı önemli değil'' diye konuştu.