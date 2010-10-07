-SCHUSTER: ANTRENMANDAKİ HAREKETİM YANLIŞ ANLAŞILDI İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - Beşiktaş Teknik Direktörü Bernd Schuster, bugün basında yer alan, dünkü antrenmandaki hareketinin yanlış anlaşıldığını açıkladı. Alman teknik adam, siyah-beyazlı kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: ''Antrenman sırasında farkında olmadan yapmış olduğum bir hareketin yanlış anlaşılmasından büyük üzüntü duydum. Refleks sırasında ortaya çıkan bu hareket, asla gazetecilere yönelik yapılmış bir hareket değildir. Gayriihtiyari bu hareketimin kamuoyuna bu şekilde yansıtılması da beni çok üzmüştür.''