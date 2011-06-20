-SCHUSTER: "HAMİT ALTINTOP YAŞLI" MADRİD (A.A) - 20.06.2011 - Beşiktaş'ın ve Real Madrid'in eski teknik direktörü Bernd Schuster, "Hamit Altıntop yaşlı ve Real Madrid'e transferini anlamadım" dedi. Schuster, Marca radyosuna verdiği demeçte, Real Madrid'in yeni transferiyle ilgili olarak değerlendirme yaptı. Milli futbolculardan Nuri Şahin için "Kendini daha iyileştirmesi gereken bir mücevher" yorumunu yaparken, Hamit Altıntop için şüpheli konuştu. Alman teknik adam, Hamit ile ilgili olarak, "Madrid'de oynamak için yeterli kaliteye sahip mi bilmiyorum" şeklinde konuştu. Schuster ayrıca, Atletico Madrid'den ayrılmak istediğini söyleyen Kun Agüero'nun gidebileceği en iyi kulübün Real Madrid olacağını savundu. Schuster, Agüero'nun hem La Liga'yı tanımasından hem de Ronaldo, Higuain ve Mesut Özil gibi futbolcuların bulunmasından dolayı gidebileceği en iyi takımın Real Madrid olacağını iddia etti.