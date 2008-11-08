Schumi Hamilton'a karşı



Her sezon sonunda yapılan ve motor sporları dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı Şampiyonlar Şampiyonası bu yıl belki de ilk kez Lewis Hamilton ile Michael Schumacher'i karşı karşıya getirecek. Schumacher'in katılması kesin olan organizasyonun yetkilileri Hamilton'dan yanıt bekliyor.



14 Aralık'ta İngiltere'de Ünlü Wembley Stadı'nda yapılacak Şampiyonlar Şampiyonası yarışına her yıl olduğu gibi bu yıl da pek çok ünlü sürücü davet edildi.



Geçen yıl mücadeleden zaferle ayrılan Michael Schumacher ile Sebastian Vettel bu yıl da Almanya'yı temsil edecek.



Yarışa katılması kesin olan diğer yıldız pilotlar ise bu yıl üst üste 5'inci kez dünya ralli şampiyonu olan Sebastian Loeb, Formula 1 sürücüleri Mark Webber, Jenson Button, David Coulthard ve Dünya Superbike şamipyonu Troy Bayliss.







Yarışın organizatörü Fredrik Johnsson, Formula 1'in yeni şampiyonu Lewis Hamilton'ı da davet ettiklerini ve kendisinden yanıt beklediklerini açıkladı.



Hamilton Şampiyonlar Şampiyonası'na katılırsa David Coulthard ile birlikte Britanya'yı temsil edecek. Daha da önemlisi 7 dünya şampiyonluğu bulunan Michael Schumacher ile geçen hafta tarihin en genç f1 şampiyonu olan Lewis Hamilton ilk kez birbirlerine karşı mücadele edecek.



Michael Schumacher 91 yarış birinciliği ve 68 pol pozisyonu kazandığı başarılı kariyerini 2006 sezonu sonunda noktalamıştı. Hamilton ise Schumi'nin emekli olmasının ardından 2007 yılında formula 1'de yarışmaya başlamıştı.

