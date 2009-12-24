Schumi 2010'da Mercedes'te yarışacak

T24 - Yedi kez F1 dünya şampiyonu Michael Schumacher, 2010 sezonunda Mercedes'te yarışmak için bir yıllık anlaşma yaptı.



Bild gazetesi, 2006 sonunda pistlere veda eden Schumacher'in gelecek sezon Mecedes GP için yarışacağını duyurdu.



Gazete, Bennetton ile iki ve Ferrari ile beş kez F1 sürücüler şampiyonluğuna ulaşan 40 yaşındaki efsanevi pilotun, Mercedes ile bir yıllık anlaşma imzaladığını belirtti.



Alman takımıyla bir aydır görüşme halinde olan Schumacher'in, resmi sözleşmeyi Mercedes'in Brackley'deki merkezinde imzaladığı ifade ediliyor.



Formula 1 tarihinin en başarılı pilotu olan Michael Schumacher 2010 sezonu için takımdan yedi milyon euro alacak.



Geçtiğimiz yılın şampiyonu Brawn GP'yi satın alaran Mercedes GP ismiyle pistlerde boy gösterecek takımda Alman Schumacher'in partneri, vatandaşı Nico Rosberg olacak.



Ocak ayında 41 yaşına basacak olan Schumacher'in geçtiğimiz yıl Felipe Massa'nın kazasından sonra Ferrari için yarışması gündeme gelmiş ancak sağlık sorunları yüzünden bu dönüş gerçekleşmemişti.

