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Spor

Schumacher'le tam gaz devam

Ferrari, takımda danışman olarak görev yapan Michael Schumacher'in sözleşmesini üç yıl uzattı.

12 Eylül 2009 03:00

Ferrari, takımda danışman olarak görev yapan Michael Schumacher'in sözleşmesini üç yıl uzattı.

Schumacher, danışman olarak görev yaptığı Ferrari'de yol arabaları üzerinde çalışmaya da devam edeceğini açıkladı.

Ferrari'de beş kez F1 sürücüler şampiyonluğuna ulaşan Schumacher, 2006 yılında pilotluktan emekli olduktan sonra İtalyan takımında danışman olarak çalışmaya başlamıştı.

40 yaşındaki Schumacher'in, Felipe Massa'nın kazasından sonra yeniden F1 yarışlarına katılması gündeme gelmiş fakat boynundaki ağrılar nedeniyle heyecanla beklenen bu dönüş gerçekleşmemişti.

Ferrari ile yaptığı yeni anlaşmayla, şirketin ürettiği spor otomobiller konusunda daha aktif ve etkin bir rol üstlenecek olan efsanevi pilot, "Maranello'daki yeni projelerin bir parçası olmayı sabırsızlıkkla bekliyorum" dedi.

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