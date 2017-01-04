Schumacher'in tedavi masrafları 62 milyonu buldu

Kayak kazası geçiren efsane Formula 1 pilotu, Michael Schumacher'in 3 yıldan bu yana tadevisi için 62 milyon TL harcandığı ortaya çıktı.

İsviçre'deki Cenevre Gölü kenarındaki villasında, fizyoterapistler, doktorlar ve hemşirelerden oluşan 15 kişilik bir sağlık ekibi her gün kendisinin günlük tedavisini yerine getiriyor.



Aradan geçen üç yılda toplam tedavi masrafının 14 milyon sterlini (62 milyon TL) bulduğu belirtiliyor. Haftalık tedavi masrafı ise 115 bin sterlin (500 bin TL) olarak hesaplanıyor.

Fotoğraf çekmek için 1 milyon sterlin önerdiler

Gland kenti yakınlarındaki villadan basına ne görsel ne de yazılı bir şey yansımıyor. Son olarak Michael Schumacher fotoğrafı için bazı İngiliz tabloid gazetelerinin, paparazzilere 1 milyon sterlin (4.4 milyon TL) teklif ettiği ortaya çıktı.



Bu gelişmelerin üzerine aile ise göl kenarındaki villadan görüntü alınmasını engellemek adına güvenlik tedbirlerini artırdı.